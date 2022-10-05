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Германия

5 октября, 22:43

Лунев попрощался с Сеоане: «Спасибо тренер!»

Лунев попрощался с Сеоане после отставки специалиста с поста главного тренера «Байера»
Руслан Минаев

Вратарь «Байера» Андрей Лунев попрощался с главным тренером Херардо Сеоане. Сегодня клуб объявил об отставке 43-летнего швейцарца.

«Спасибо, тренер! За профессионализм, внимательное отношение, позитивную энергию, успешный прошлый сезон и огромный опыт! Уверен, что у Вас все будет прекрасно в дальнейшей карьере. Я этого Вам от души желаю! Говорю: «До свидания». Обязательно увидимся», — написал Лунев в своем Telegram-канале.

Новым главным тренером леверкузенцев станет Хаби Алонсо, контракт с 40-летним испанцем рассчитан до конца июня 2024 года.

Андрей Лунев
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«Байер» уволил Сеоане и назначил Хаби Алонсо новым главным тренером команды