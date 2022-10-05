«Байер» уволил Сеоане и назначил Хаби Алонсо новым главным тренером команды

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Реала» Хаби Алонсо стал главным тренером «Байера»

«Байер» объявил об отставке Херардо Сеоане с поста главного тренера команды.

43-летний швейцарец работал в клубе с июля 2021 года.

Новым главным тренером леверкузенцев станет Хаби Алонсо, контракт с 40-летним испанцем рассчитан до конца июня 2024 года. Алонсо закончил карьеру футболиста в 2017 году, после чего работал в академии «Реала» и тренировал вторую команду «Реала Сосьедада».

За «Байер» выступают российский вратарь Андрей Лунев и бывший форвард «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмун.