«Байер» уволил Сеоане и назначил Хаби Алонсо новым главным тренером команды

Сегодня, 20:19
«Байер» объявил об отставке Херардо Сеоане с поста главного тренера команды.
43-летний швейцарец работал в клубе с июля 2021 года.
Новым главным тренером леверкузенцев станет Хаби Алонсо, контракт с 40-летним испанцем рассчитан до конца июня 2024 года. Алонсо закончил карьеру футболиста в 2017 году, после чего работал в академии «Реала» и тренировал вторую команду «Реала Сосьедада».
За «Байер» выступают российский вратарь Андрей Лунев и бывший форвард «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмун.
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Основные источники исследования