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Германия

Сегодня, 09:31

Азмун может пропустить до двух месяцев из-за травмы стопы

Иван Торопцев
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото Reuters
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Нападающий «Байера» Сердар Азмун выбыл на срок от 6 до 8 недель из-за травмы левой ноги, сообщает Tasnimnews.

У 28-летнего иранца повреждение сухожилия левой ноги. 24 июля «Байер» сообщал о том, что форвард досрочно покинул предсезонный сбор команды из-за мышечного повреждения, но не уточнял сроки восстановления футболиста.

2 августа стало известно, что Азмун может вернуться в «Зенит». «Байер» хочет получить за игрока не менее 10 миллионов евро.

Азмун играл за «Зенит» с февраля 2019 года, он перешел в «Байер» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 играх за команду из Леверкузена.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.

Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
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