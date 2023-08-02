Азмун может пропустить до двух месяцев из-за травмы стопы

Нападающий «Байера» Сердар Азмун выбыл на срок от 6 до 8 недель из-за травмы левой ноги, сообщает Tasnimnews.

У 28-летнего иранца повреждение сухожилия левой ноги. 24 июля «Байер» сообщал о том, что форвард досрочно покинул предсезонный сбор команды из-за мышечного повреждения, но не уточнял сроки восстановления футболиста.

2 августа стало известно, что Азмун может вернуться в «Зенит». «Байер» хочет получить за игрока не менее 10 миллионов евро.

Азмун играл за «Зенит» с февраля 2019 года, он перешел в «Байер» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 играх за команду из Леверкузена.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.