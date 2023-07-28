Забитцер объяснил, почему удалил из соцсетей связанные с «Баварией» фотографии

Новичок дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер рассказал, почему удалил из соцсетей фотографии, связанные с «Баварией».

«Конечно, были некоторые моменты, которые мне не нравились. Но эта глава осталась в моей жизни. «Бавария» была мечтой моего детства, я не хочу об этом забывать.

Все было не так гладко, но внутренние дела не стоит обсуждать. Не хочу говорить ничего плохого», — цитирует Забитцера журналист Патрик Бергер.

24 июля «Боруссия» объявила о подписании соглашения с австрийским футболистом. Игрок перешёл из «Баварии».