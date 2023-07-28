Агент Азмуна заявил, что интерес к игроку из России есть всегда

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что интерес российских клубов к нападающему «Байера» Сердару Азмуну все еще сохраняется.

«Честно говоря, интерес к Сердару из России есть всегда. В России его не забывают и это приятно. Но в данный момент мы думаем только о том, как Азмуну поскорее восстановиться», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

28-летний нападающий в январе 2022 года перешел из «Зенита» в «Байер». Он выступал за питерский клуб с 2019 года.

В сезоне-2022/23 иранец провел 33 матча за «Байер», в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.