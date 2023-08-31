Заммер недоволен немецким футболом

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Маттиас Заммер раскритиковал немецкий футбол.

«Сейчас немецкий футбол переживает самый серьезный кризис на моей памяти. Мы стали чемпионами Европы и мира по поиску отговорок, зачастую нелепых. Мы должны вернуть в соперников чувство страха, отчаяния, что победить Германию невозможно, — цитирует слова Заммера ITASportPress.

Германия выступит в качестве хозяйки чемпионата мира после двух неудач на турнире.