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Германия

Сегодня, 06:39

Заммер недоволен немецким футболом

Виктория Кравченко
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Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Маттиас Заммер раскритиковал немецкий футбол.

«Сейчас немецкий футбол переживает самый серьезный кризис на моей памяти. Мы стали чемпионами Европы и мира по поиску отговорок, зачастую нелепых. Мы должны вернуть в соперников чувство страха, отчаяния, что победить Германию невозможно, — цитирует слова Заммера ITASportPress.

Германия выступит в качестве хозяйки чемпионата мира после двух неудач на турнире.

Маттиас Заммер
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 И В Н П +/- О
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 Бавария 2 2 0 0 7-1 6
2
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
3
 Байер 2 2 0 0 6-2 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 3-1 6
5
 Вольфсбург 2 2 0 0 4-1 6
6
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
7
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-1 4
8
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
9
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-4 3
10
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
11
 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
12
 Аугсбург 2 0 1 1 5-7 1
13
 Майнц 2 0 1 1 2-5 1
14
 Бохум 2 0 1 1 1-6 1
15
 Хайденхайм 2 0 0 2 2-5 0
16
 Вердер 2 0 0 2 0-5 0
17
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
18
 Дармштадт 2 0 0 2 1-5 0
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34 тур
1.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 - : -
2.09 16:30
Аугсбург – Бохум
 - : -
2.09 16:30
Байер – Дармштадт
 - : -
2.09 16:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 - : -
2.09 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
2.09 16:30
Вердер – Майнц
 - : -
2.09 19:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
3.09 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
3.09 18:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
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