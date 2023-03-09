Защитник «Баварии» Эрнандес приступил к тренировкам после тяжелой травмы, полученной на ЧМ-2022

Сегодня, 19:07
Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес приступил к индивидуальным тренировкам после травмы, сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
Ранее 27-летний француз проходил реабилитацию в немецком центре подготовки спортсменов.
Эрнандес на 13-й минуте первого матча группового турнира чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) получил повреждение. Позже выяснилось, что у защитника выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена и он больше не сыграет на турнире в Катаре.
В сезоне-2022/23 Эрнандес провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.