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Сегодня, 19:07

Защитник «Баварии» Эрнандес приступил к тренировкам после тяжелой травмы, полученной на ЧМ-2022

Мария Гусева
Люка Эрнандес.
Люка Эрнандес.
Фото ФК «Бавария»
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Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес приступил к индивидуальным тренировкам после травмы, сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Ранее 27-летний француз проходил реабилитацию в немецком центре подготовки спортсменов.

Эрнандес на 13-й минуте первого матча группового турнира чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) получил повреждение. Позже выяснилось, что у защитника выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена и он больше не сыграет на турнире в Катаре.

В сезоне-2022/23 Эрнандес провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Люка Эрнандес
Футбол
ФК Бавария
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