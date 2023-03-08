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Сегодня, 17:14

Нагельсманн рассказал, как «Бавария» будет играть с «ПСЖ» в ответном матче Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящий ответный матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам нужно постараться не слишком долго втягиваться в игре. Одна из наших задач в том, чтобы не оставлять слишком много пространства за линией защиты. Будет важно обрезать передачи Месси. У «ПСЖ» есть отличительные черты, которыми вы можете воспользоваться, но они могут и не сыграть вам на руку, если вы ошибетесь», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра между командами состоится 8 марта. Начало — в 23.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юлиан Нагельсманн
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