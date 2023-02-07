Защитник «Лейпцига» Орбан станет донором костного мозга и из-за этого может не сыграть с «Унионом»

Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан станет донором костного мозга, сообщает Kicker.

С воскресенья он не тренируется с командой, поскольку получил уведомление о возможности помочь другому человеку.

«Сначала я удивился, когда получил уведомление о том, что могу стать донором. У меня не было никаких сомнений. Это дает возможность спасти жизнь другому человеку, приложив совсем небольшие усилия. Так что для меня даже не было другого варианта. Очень надеюсь, что смогу помочь человеку полностью вылечиться», — приводит слова Орбана Kicker со ссылкой на Bild.

Из-за предстоящей процедуры Орбан может не сыграть с «Унионом» в матче 20-го тура, который состоится 11 февраля.

«Да, может случиться так, что я пропущу игру с «Унионом». Несмотря на все мои спортивные амбиции, в данном случае это вторично. Все, кто меня знают, понимают, что я сделаю все возможное, чтобы вернуться в команду как можно скорее», — сказал игрок.

Футболист состоит в базе данных доноров с 2017 года.

В этом сезоне бундеслиги Орбан до сих пор не пропустил ни одного матча. Защитник без замен отыграл все 19 матчей за «Лейпциг» и забил в них 3 гола.