0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:03

Защитник «Лейпцига» Орбан станет донором костного мозга и из-за этого может не сыграть с «Унионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан станет донором костного мозга, сообщает Kicker.

С воскресенья он не тренируется с командой, поскольку получил уведомление о возможности помочь другому человеку.

«Сначала я удивился, когда получил уведомление о том, что могу стать донором. У меня не было никаких сомнений. Это дает возможность спасти жизнь другому человеку, приложив совсем небольшие усилия. Так что для меня даже не было другого варианта. Очень надеюсь, что смогу помочь человеку полностью вылечиться», — приводит слова Орбана Kicker со ссылкой на Bild.

Из-за предстоящей процедуры Орбан может не сыграть с «Унионом» в матче 20-го тура, который состоится 11 февраля.

«Да, может случиться так, что я пропущу игру с «Унионом». Несмотря на все мои спортивные амбиции, в данном случае это вторично. Все, кто меня знают, понимают, что я сделаю все возможное, чтобы вернуться в команду как можно скорее», — сказал игрок.

Футболист состоит в базе данных доноров с 2017 года.

В этом сезоне бундеслиги Орбан до сих пор не пропустил ни одного матча. Защитник без замен отыграл все 19 матчей за «Лейпциг» и забил в них 3 гола.

Источник: Kicker
Вилли Орбан
ФК Лейпциг
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарханов считает, что Головину по силам заиграть в Германии