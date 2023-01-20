Зоммер дебютирует за «Баварию» в матче с «Лейпцигом»

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Голкипер Янн Зоммер дебютирует за «Баварию» в матче 16-го тура чемпионата Германии с «Лейпцигом».
34-летний швейцарец попал в стартовый составе мюнхенского клуба.
«Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг, Форсберг, Лаймер, Шлагер, Ольмо, Собослаи, Андре Силва.
«Бавария»: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Гнабри, Сане, Мусиала, Шупо-Мотинг.
19 января «Бавария» объявила о переходе голкипера менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Стороны подписали соглашение до 30 июня 2025 года.
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