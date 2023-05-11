Зоммер может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 14:26
Голкипер «Баварии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Кристиан Фальк.
По данным источника, манкунианцы еще зимой хотели приобрести швейцарца на место Давида де Хеа, у котором летом истекает контракт с «Баварией».
Между Зоммером и «Баварией» есть джентльменское соглашение. Если Мануэль Нойер вернет себе место в основном составе после травмы, Янн сможет уйти в другой клуб.
34-летний футболист перешел в «Баварию» в январе этого года из гладбахской «Боруссии». Он провел за мюнхенцев 20 матчей, пропустил 26 мячей и 6 раз отстоял на ноль.