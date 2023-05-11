Зоммер может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По данным источника, манкунианцы еще зимой хотели приобрести швейцарца на место Давида де Хеа, у котором летом истекает контракт с «Баварией».

Между Зоммером и «Баварией» есть джентльменское соглашение. Если Мануэль Нойер вернет себе место в основном составе после травмы, Янн сможет уйти в другой клуб.