КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 14:26

Зоммер может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По данным источника, манкунианцы еще зимой хотели приобрести швейцарца на место Давида де Хеа, у котором летом истекает контракт с «Баварией».

Между Зоммером и «Баварией» есть джентльменское соглашение. Если Мануэль Нойер вернет себе место в основном составе после травмы, Янн сможет уйти в другой клуб.

34-летний футболист перешел в «Баварию» в январе этого года из гладбахской «Боруссии». Он провел за мюнхенцев 20 матчей, пропустил 26 мячей и 6 раз отстоял на ноль.

Янн Зоммер
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
Обсудить
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» рассматривает вариант с подписанием Киммиха на смену Модричу и Кроосу

В «Байере» заявили, что Хаби Алонсо останется в команде, несмотря на интерес «Тоттенхэма»