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Германия

Сегодня, 05:17

Зоммер прокомментировал свой дебют за «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент
Янн Зоммер.
Фото Global Look Press
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Голкипер «Баварии» Янн Зоммер прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии. Это была дебютная его игра за мюнхенцев.

«Это была напряженная игра, и не все пошло по плану. Я не так давно в команде, и иггроки не очень хорошо меня знают. Но мы можем быть довольны очком в матче против очень хорошей команды из Лейпцига. Во вторник следующий матч и хотим продлить серию. Я с нетерпением жду нового вызова в таком большом клубе», — цитирует пресс-служба клуба Зоммера.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.

20&nbsp;января. &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью
Янн Зоммер
Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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