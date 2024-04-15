Кто привел «Байер» к историческому чемпионству. 7 супергероев великого сезона

Хаби Алонсо создал монстра!

Бундеслига была основана в 1963 году, а до ее создания чемпионат Германии проводился в течение 60 лет. И ни разу за 121 год «Байер» не становился лучшей командой страны. Все знают истории, как Леверкузен обидно упускал титулы буквально за шажочек до триумфа. Видимо, клуб мог забраться на вершину только так, как в этом сезоне, — максимально убедительно и без малейших шансов для конкурентов.

«Неверкузен» в прошлом, теперь на западе Германии находится «Неверлузен». Безумно символично, что золотой матч против «Вердера» стал рекордным, 43-м подряд без поражений во всех турнирах. Предыдущая лучшая беспроигрышная серия среди команд топ-лиг принадлежала «Ювентусу» — 2011/12. Достижение казалось если не вечным, то как минимум неприступным на несколько десятилетий.

Нынешний «Байер» — это отменно работающий здоровый организм. Со своими внутренними органами, чертами характера и интеллектом. Можно сказать, идеальное футбольное тело. И в нем крайне интересно покопаться, чтобы окончательно понять, за счет чего команда продемонстрировала такую без преувеличения легендарную мощь.

Крылья: Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг

Футбол Леверкузена действительно напоминает полет. Важно уточнить, что скелет организма, скорее всего, не человеческий. Это какой-то пришелец с крыльями, больше похожий на прокачанную версию людей. Откройте тепловую карту любого матча «Байера» — там в 99 случаев из 100 будут чуть ли не красным гореть оба фланга. Целиком, от своей штрафной до чужой!

Фулбеки основательно вовлечены в игру команды во всех фазах и полностью оправдывают доверие. Ярче всего, конечно, выглядят их атакующие показатели. На двоих у Гримальдо и Фримпонга уже 49 баллов по системе «гол+пас» во всех турнирах — 11+16 у испанца, 12+10 у нидерландца. Трент и Робертсон, которые формируют одну из лучших пар латералей века, рядом не стояли, они в лучший сезон суммарно набили 39 баллов.

Понятно, что называть Алекса и Джереми защитниками в чистом виде нельзя, но позиция все равно предполагает немало оборонительных действий. И здесь все тоже сверхнадежно. Обоих обводят меньше раза за матч, а испанец еще и классно нейтрализует — 1,5 отбора, 0,6 перехвата, 1,3 блока и 1 вынос. Голландец защищается чуть скромнее, но на общем фоне это имеет мало значения.

За Фримпонгом большие клубы приходили и до исторического чемпионства, а теперь очередь точно увеличится в разы, так что он за свое будущее может быть спокоен, не пропадет. Гримальдо же ощутимо старше (ему 28 лет, а Джереми — 23 года), поэтому тянуть с уходом, если такое желание вообще есть, не стоит. Наверное, самое яркое и романтичное, что есть в этом «Байере», — края. Края, которые заставляют команду лететь, не замечая ничего вокруг.

Флориан Вирц и Эсекиэль Паласиос. Фото Reuters

Душа: Флориан Виртц

Главный любимчик болельщиков. Недавно в соцсетях завирусилось видео, на котором фанат «Байера» называет Виртца лучшим игроком мира и сравнивает его с Месси. Такое отношение понятно — Флориан 10 лет провел в структуре соседнего «Кельна», а в 16 оказался в Леверкузене. С натяжкой, но воспитанник. Публика вцепилась в юнца, которого тогда, смешно говорить, называли новым Хавертцем.

Молодой, невероятно перспективный, явно одаренный и, что очень важно, свой. Вытащи его из команды, и идентичность заметно просядет. Без Виртца Леверкузен был бы бездушной, пусть и сильной, машиной. Как, например, «Бавария», процессы которой обычно до жути механизированы. Именно душа отвечает за чувства, эмоции, тонкость и все, что связано с ощущениями. И это Виртц.

Флориан планомерно развивался с момента перехода в «Байер» и к сегодняшнему дню вырос в одного из лучших атакующих полузащитников мира. В еще не законченном сезоне-2023/24 у немца 17 голов и 18 ассистов. Среди футболистов до 21 года он лучший по «гол+пас» в топ-5 лиг. Не Беллингем, не Мусиала, не Палмер, не Ямаль. Виртц.

Никто в истории бундеслиги не делал хет-трик в золотом матче. А ведь Флориан начал встречу с «Вердером» на скамейке. Вышел в перерыве и впервые в карьере забил три на взрослом уровне. Он элитно пасует и эффективно обводит. Он забивает и отдает. Он запредельно техничен и умен. И он делает «Байер» по-настоящему живым. Осталось зажечь на домашнем Евро, и можно без шуток думать о претензиях на «Золотой мяч».

Виктор Бонифасе. Фото Reuters

Мышцы: Виктор Бонифасе

Всесторонне развитый организм, естественно, обладает и физической крепостью. С ее помощью можно показывать силу в прямом смысле этого слова и пугать соперников одним видом. Нигерийский нападающий и внешне напоминает человека, с которым проблем иметь не хочется, и играет примерно так же.

Бонифасе перешел в «Байер» летом и в первых семи матчах чемпионата забил семь мячей. Потом резко перешел на ассисты — три в трех следующих играх. К концу 2023 года на счету Виктора были внушительные 10+8. Наверное, форвард и дальше извергал бы голевые действия, но вмешалась травма, которая вывела его из строя до апреля. Нигериец так силен, что до сих пор остается лучшим бомбардиром команды в чемпионате.

Добиваться результата можно и без убийственной мускулатуры — за счет интеллекта и желания. Леверкузен это впоследствии доказал. Но с мышцами щелкать оппонента за оппонентом как-то легче. Формально золотой гол на счету как раз Бонифасе — он реализовал пенальти. Через несколько месяцев его ждет дебют в Лиге чемпионов, там мощь можно будет показать уже не только немецкой публике. Уверены, многим понравится.

Патрик Шик. Фото Reuters

Характер: Патрик Шик

Обязательный компонент любой чемпионской команды. Тот самый фактор, который необходимо включать на полную, когда «физика» в виде Бонифасе барахлит. До последнего матча Виктора перед травмой Шик вообще не забивал в бундеслиге. Начиная с той игры и дальше — пять мячей, три из которых победные.

Сюда же докидываем важнейшие голы Патрика на 90+ - «Хоффенхайму» и трижды (!!!) «Карабаху». Именно он по-настоящему спасал «Байер» от потерь очков и вылета из Лиги Европы, а беспроигрышную серию — от смерти. За зиму и начало весны чех навсегда вписал себя в историю клуба, нет сомнений.

Шик недостаточно полезен грандам или просто стабильным крепышам, но для амбициозных проектов, которые стремятся к успеху по восходящей, — мечта. В свое время от него из-за проваленного медосмотра отказался «Ювентус». Вероятно, окажись Патрик в Турине, никакого Леверкузена в его жизни не случилось бы. Не было бы счастья.

Гранит Джака. Фото Reuters

Мозг: Гранит Джака

До этого момента мы упорно избегали упоминаний Хаби Алонсо. Во-первых, о нем дальше. Во-вторых, очень важно лупить акцентами напрямую в подобранные составляющие леверкузенского индивидуума. Но тут, как ни старайся, без испанца не получится. Тренер выточил из Гранита самого себя.

Джаку вполголоса сравнивали с Алонсо-игроком, еще когда швейцарец играл в «Арсенале». Набор качеств и функционал действительно схожи, но в плане уровня это были разные галактики. Пока Гранит не перешел в «Байер». Чаще него никто в команде не трогает мяч, Джака ведет и направляет игру Леверкузена, делая это максимально качественно.

Полезнее швейцарца по продвижению мяча с помощью передач в Европе только Тони Кроос. Родри, Модрич, Киммих — все отстали, причем нехило. Джака — несущая стена, мозг — как головной, так и спинной. Он подает сигналы остальным органам и частям тела, что делать. Мало кто в мире так сильно влияет на происходящее на поле.

Хаби Алонсо — тренер для прорыва нуждался в Хаби Алонсо — футболисте. И он его нашел. Вернее, даже придумал и научил всему, что умеет. В 31 год Гранит мегавнезапно превратился в лучшего на планете на своей позиции. Как вам такое?

Хаби Алонсо. Фото Reuters

«Байер»: Хаби Алонсо!

Вот и он. Испанец олицетворяет «Байер». Если хотите, можем дать ему роль сердца, но, по сути, Хаби и есть наш организм. В каждом его проявлении. Алонсо назначили в Леверкузен, когда команда шла в зоне вылета. Спустя 557 дней случилось первое в истории чемпионство, с вероятностью 83,3% победа в Кубке, рекорд по матчам без поражений и статус главного фаворита Лиги Европы.

«Его отец был тренером. Он очень хорошо понимает игру, — говорил Жозе Моуринью в 2011 году. — Хаби выступал в Испании, в Англии и в Германии. Он работал с Гвардиолой в «Баварии», со мной и Анчелотти в «Реале», с Бенитесом в «Ливерпуле». Если сложить все это вместе, то можно сказать, что у Хаби есть все, чтобы стать очень хорошим тренером».

Оказалось, Жозе даже скромничал, потому что определение «очень хороший» — это еще мягко сказано.

Алонсо не уйдет из «Байера» после феноменального сезона. Скорее всего, это решение обезопасит команду от распродажи лидеров. Потеря любого из вышеперечисленных ближайшим летом будет удивительна. Зачем им это надо? Есть потенциально лучший тренер мира, трофеи, одна из лучших команд Европы в целом и заход на триумф в Лиге чемпионов.

Леверкузен получил шанс не просто стать выскочкой, яркой вспышкой, а замахнуться на олимп. Чтобы стабильно стоять где-то там, за облаками, в одном ряду с «Баварией». Как «Боруссия» когда-то стояла там с Юргеном Клоппом. И имя этому шансу — Хаби Алонсо. Уйдет он — «Байер», увы, закончится. По крайней мере, в таком бесподобном варианте.