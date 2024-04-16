Хаби Алонсо перезапустил карьеру скандального швейцарца.

«Байер» оформил первое в своей истории чемпионство за пять туров до финиша, прервав серию «Баварии» из 11 побед в бундеслиге подряд. «Аспириновые» до сих пор не проиграли ни в одном турнире и точно запомнятся на годы не только благодаря своему успеху, но и из-за запоминающейся яркой игры. Этот феноменальный успех просто заставляет говорить о героях, благодаря которым сказка стала реальностью.

В составе леверкузенцев раскрылось множество игроков, за которыми уже скоро придут топ-клубы. Но есть один теневой герой, на котором держится вся игра «Байера», но о котором говорят не так много, как о Вирце, Шике или Гримальдо. Гранита Джаку прошлым летом выставили из «Арсенала». Теперь же он — ключевой полузащитник одной из мощнейших команд Европы, а по нескольким параметрам — и вовсе лучший в топ-5 европейских лиг.

Джаку продали после прихода Райса — казалось, что он уехал в Германию доигрывать

Летом 2023-го «Арсенал» продал Джаку всего за 15 миллионов евро. В команду пришел Деклан Райс, что означало перевод Гранита на скамейку запасных. Швейцарец провел на «Эмирейтс» семь лет и даже дослужился до капитанской повязки, но период в Лондоне остался неоднозначным из-за нескольких конфликтов. Джака заехал в клуб летом 2016-го — менхенгладбахской «Боруссии» за него улетело солидные 45 миллионов евро. Полузащитник мгновенно вторгся в основной состав, но долгое время оставался игроком с достаточно ограниченными функциями — его использовали в опорной зоне, где Гранит отрывал ноги оппонентам, сосредотачиваясь в первую очередь на разрушении. Сразу четыре из семи сезонов АПЛ он закончил с 10 желтыми карточками.

Буйный характер Джаки проявлялся не только на поле, но и во взаимоотношении с тренерами и болельщиками. Осенью 2019-го произошел серьезный скандал с его участием — Эмери заменил полузащитника на 61-й минуте матча с «Кристал Пэлас» (2:2), а болельщики вдохновенно встретили уход капитана. В ответ Гранит издевательски приложил ладонь к уху, выкрикнул несколько оскорблений в адрес фанатов и не пожал руку тренеру. А после отказался извиняться, за что был лишен капитанской повязки.

«Он был неправ. Нам нужно сохранять спокойствие и поговорить об этом с глазу на глаз. Мы здесь, потому что у нас есть болельщики. Мы работаем для них и должны уважать их, даже когда они нас критикуют», — высказался Эмери об инциденте.

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Уже в зимнее трансферное окно Гранит едва не покинул «Арсенал», тем более что им интересовалось несколько команд — «Ньюкасл», «Милан», «Герта» и другие. Причины: лишение капитанской повязки и затянувшийся конфликт с болельщиками. Фанаты не забыли инцидент, их отношение к футболисту изменилось. Швейцарец тоже возненавидел людей на трибунах — от трансфера на выход его отговорил Микель Артета. Испанец заменил Эмери на месте тренера «канониров» в декабре 2019-го.

«Мои сумки были упакованы, я закончил с «Арсеналом», — говорил Гранит. — На столе лежал контракт с другим клубом, и все, что мне нужно было сделать, это подписать. Когда я даже сейчас закрываю глаза, то все еще вижу лица болельщиков. Вижу их гнев. Дело не в том, что я им не нравлюсь. Нет, это другое. Это ненависть, чистая ненависть. Я действительно не преувеличиваю. В тот день я почувствовал себя очень неуважительно. Не хотел бы, чтобы даже мой злейший враг чувствовал такой уровень агрессии».

Артета действительно сохранил швейцарца и даже вернул ему капитанскую повязку. Джака закончил кампанию с 9+7 во всех турнирах, став пятым в команде по системе «гол+пас». Тренер подвинул полузащитника ближе к атаке и практически освободил от чисто оборонительной рутины — с ней у Джаки всегда были проблемы, которые отражались десятками желтых карточек за сезон и нередкими удалениями. В благодарность Гранит внес огромный вклад в атакующую игру своими внезапными подключениями из глубины и был одним из важнейших игроков основы.

Даже фанаты перестали освистывать посвежевшего футболиста. Но сказка продлилась всего год — «Арсенал» упустил чемпионство и затребовал серьезные усиления. На место экс-капитана подписали самого дорогого англичанина в истории — Деклана Райса (122 миллиона евро). Джака команде больше был не нужен и вскоре был продан в середняк чемпионата Германии.

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Лучший в Европе по влиянию на игру команды

31-летний новичок с ходу стал ключевым в «Байере»: по игровым минутам в этом сезоне его незначительно обогнал лишь другой джокер «фармацевтов» Алекс Гримальдо — 3313 против 3278 во всех турнирах. Джака по-прежнему выступает в центре поля, а под ним и его партнером по середине располагаются только защитники. Но в Леверкузене проблемы швейцарца с обороной окончательно пропали, зато ярко проявились сильные качества. Команда Алонсо при потере мяча действует в безумном прессинге и возвращает владение в давлении на соперника, а не встречая его низким блоком на своей половине, — в таком формате Граниту работать куда комфортнее.

«Когда Венгер его подписал, он сказал: «Не могу поверить, что мы взяли игрока, который вообще не умеет отбирать мяч». Я вот не могу даже представить, что сделал бы карьеру без умения отбирать. Это базовая вещь, которой нужно научиться каждому», — вспоминал экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун.

На мяче же Джака прекрасен: он действует не так высоко, как в последний сезон в «Арсенале», а скорее исполняет роль глубинного плеймейкера — соответствие качеств швейцарца этой позиции отмечал еще Венгер.

«Гранит скорее глубинный плеймейкер, чем полузащитник бокс-ту-бокс. Он редко доходит до чужой трети, ему больше нравится доводить туда мяч, разбивая передачами линии. Его сила в том, что я называю передачами средней ценности — когда мяч проходит от второй трети поля до чужой», — анализировал Арсен.

В «Байере» Алонсо лучшие качества 31-летнего полузащитника проявились по максимуму — Гранит не только дирижирует игрой команды, но я является одним из лучших в Европе по нескольким показателям. Джака с огромным превосходством лидирует в бундеслиге по передачам в финальную треть (347), опережая второго в лиге аж на 147 пасов. Номинальный опорник занимает восьмую строчку в чемпионате даже по передачам в штрафную (53), лучший по этому показателю — его партнер Флориан Вирц (81).

Космические способности швейцарца в продвижении мяча отражает и количество продвигающих передач (пасы на 10+ метров вперед) в бундеслиге — 363. Это снова с огромным превосходством лучшие цифры в чемпионате. А во всей Европе круче швейцарца по этому показателю только Тони Кроос — 10,99 в среднем за 90 минут против 11,26. По продвижению мяча Джака и вовсе лучший в топ-5 европейских лиг, обгоняя по числу пасов и касаний мяча даже стержневого опорника «Манчестер Сити» Родри.

«Мы всегда знали, что Джака — выдающаяся личность. Но за последние пару лет его футбол вышел на другой уровень, и я думаю, что это благодаря влиянию Хаби Алонсо и Микеля Артеты — опытных центральных полузащитников в прошлом. Думаю, он по-прежнему очень хочет и рад учиться, и все видят его прогресс. Он является одной из главных причин, почему «Байер» превратился из очень хорошей команды в превосходную», — пишет немецкий спортивный журналист Рафаэль Хонигштайн.

Под руководством Артеты и Хаби Алонсо Джака превратился в одного из лучших центральных полузащитников мира и теперь в чем-то напоминает и даже превосходит учителей. В «Байере» восхищаются Вирцем, Гримальдо и Фримпонгом, но без работы швейцарца им было бы гораздо сложнее демонстрировать навыки. Гранит — профессор в продвижении мяча в финальную треть и навигатор большинства атак «фармацевтов». А на фоне его великолепной игры уже никто и не вспоминает о проблемах в «Арсенале».