Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола

История немецкого футболиста и тренера.

Франц Антон Беккенбауэр

Дата рождения: 11 сентября 1945.

Место рождения: Мюнхен, Бавария (на тот момент — Американская зона оккупации Германии).

Род деятельности: футболист, тренер, менеджер.

Игровое амплуа: защитник.

Рост: 181 см.

Прозвище: Кайзер.

Дата смерти: 7 января 2024.

Детство и юность Франца Беккенбауэра

Будущая легенда немецкого футбола появился на свет в рабочем районе Мюнхена Гизинг в семье работника почты Франца Беккенбауэра и Антони Хупауф почти сразу после окончания Второй мировой войны. Его детство прошло в бедности, поэтому будущее на тот момент казалось туманным.

«Я родился спустя пару месяцев после окончания Второй мировой войны. Вся страна была в руинах, бомбежки не оставили от нее буквально ничего. Казалось, ни у кого и ни у чего там нет будущего», — рассказывал Беккенбауэр в интервью «СЭ».

Тем не менее, уже в ранние годы Франц проявлял интерес к спорту. Правда, в то время он не строил никаких планов и не мечтал о профессиональной карьере. А его интерес к спортивной деятельности вырос из нежелания сидеть на месте.

«Все было гораздо проще: когда я был ребенком, не мечтал ни о каких будущих успехах, а просто очень любил двигаться. Играть, бегать по полю, не сидеть на одном месте — вот была вся моя «мотивация». А футбол в тот момент оставался единственным видом спорта, сохранившимся в Германии после войны. Ну еще бег, легкая атлетика. Какой там теннис, какой гольф, в который я сейчас так люблю играть! Только футбол», — говорил Беккенбауэр «СЭ».

В возрасте 9 лет Франц оказался в футбольном клубе «Мюнхен-1860», стадион этой команды находился неподалеку от его дома. Германия переживала непростые времена, такие сферы жизни как профессиональный спорт оказались в тяжелом положении и были точно не на первом месте у простых людей. Тем не менее, Беккенбауэр получал поддержку от близких.

«Мама — да, поддерживала меня. Отец же, почтовый служащий, был очень тихим и неспортивным человеком. Но вы должны понимать: в тот момент спорт означал в стране немного. Профессионального футбола не было. У Германии хватало множества других проблем. На один только разбор развалин должны были уйти годы и годы. Ситуация изменилась только в 50-е», — объяснял Беккенбауэр «СЭ».

В 1958 году юный футболист принял судьбоносное для себя решение — перешел в академию мюнхенской «Баварии». Все случилось из-за стычки во время матча с одним из соперников. Некий Герхард Гениг зарядил Беккенбауэру пощечину. А уже после матча Франц решил, что его путь в клубе «Мюнхен-1860» закончен.

Фото Global Look Press

Клубная карьера Франца Беккенбауэра

В первые годы в «Баварии» Беккенбауэр играл в атаке — на позиции левого нападающего. Но уже тогда он показал себя настоящим универсалом и подавал большие надежды. Дебют в основном составе мюнхенцев состоялся в 1964 году — Францу тогда было 18 лет, а его команда пыталась пробиться в первую бундеслигу.

При этом жизнь легенды футбола могла пойти совершенно по другому пути — к моменту предложения от «Баварии» Беккенбауэр вовсю осваивал страховое дело. Футбольное будущее тогда еще находилось в подвешенном состоянии, поэтому контракт с мюнхенцами был настоящим риском. И все же Франц сделал выбор в пользу профессионального спорта.

«Закончив школу, я пошел учиться страховому делу. Тогда, в 17 лет, подобное будущее казалось наиболее спокойным и обеспеченным. В футбол, конечно, тоже играл. И вдруг получаю предложение подписать контракт с «Баварией»! Это был 1963 год, как раз тогда была основана бундеслига: Западная Германия попыталась внедрить профессиональный футбол. Но никто не знал, получится ли что-то из этой затеи. Дело двигалось очень-очень медленно.

К моменту предложения из «Баварии» я уже четыре года штудировал вопросы страхования. И вот теперь предстояло принять серьезное решение, от которого зависело все мое будущее. Кое-кто, к примеру, отец, а также наш сосед, были против моего футбольного выбора. Их можно было понять: никто не знал, к чему это приведет, ведь до того футбол был любительским", — рассказывал Беккенбауэр в интервью «СЭ».

«Бавария» стала важнейшим клубом в карьере футболиста, а он сам — одной из главных легенд мюнхенцев. Постепенно Франц сменил атакующее амплуа на оборонительное. При этом Беккенбауэру удалось создать новый игровой стиль, так как он стремился преуспеть не только в обороне, но и нападении. Он был либеро или свободным защитником, не имеющим на поле четкой позиции. Хоть само себе понятие либеро существовало в футболе до немецкого футболиста, именно ему удалось преуспеть в этой роли больше всех.

Всего Беккенбауэр провел в составе «Баварии» 19 лет и стал частью золотой эпохи мюнхенского клуба: на его счету три победы на чемпионатах ФРГ, четыре — в Кубке, три — в Кубке европейских чемпионов (сейчас Лига чемпионов), одна — в Кубке обладателей кубков УЕФА и еще одна — в Межконтинентальном кубке.

С 1970 по 1977 год Беккенбауэр был капитаном «Баварии». В 1977 году Франц решил, что его время в мюнхенском клубе прошло и перешел в «Нью-Йорк Космос». В составе американского клуба немец трижды выигрывал чемпионат США.

«После многолетних выступлений за «Баварию» настало время сказать: «Good bye». Я осознавал, что эра прежней «Баварии» завершается, и как раз в это время получил предложение от «Космоса». Как можно было упустить шанс поиграть с Пеле?! «Баварии» тогда нужна была свежая кровь, а я начинать с командой по новому кругу был уже не готов. И сказал: «Извините, это не для меня», — объяснял Беккенбауэр «СЭ».

Спустя три сезона футболист вернулся в бундеслигу и два года выступал за клуб «Гамбург», с которым выиграл чемпионат-1981/1982. Следующий сезон, который стал последним в карьере немецкого футболиста, он снова отыграл в клубе «Нью-Йорк Космос».

Фото Global Look Press

Карьера Франца Беккенбауэра в сборной

Дебют Беккенбауэра в сборной ФРГ состоялся в 1965 году. Спустя год Франц вместе с национальной командой дошел до финала чемпионата мира-1966 в Англии. В решающем матче немецкая команда уступила хозяевам турнира в легендарной игре на «Уэмбли» (2:4 д.в.).

За сборную Германии Беккенбауэр провел 103 игры и забил 14 голов. Франц собрал награды чемпионата мира всех достоинств и одержал победы на главных турнирах. В качестве капитана команды Франц побеждал на чемпионатах Европы (в 1972 году в Бельгии) и мира (в 1974 году в ФРГ). В решающем матче победного Евро немецкая команда разгромила сборную СССР (3:0), а финальной игре домашнего ЧМ — победила сборную Нидерландов с Йоханом Кройфом в составе (2:1).

Беккенбауэр также был удостоен различных индивидуальных наград. Немец становился обладателем «Золотого мяча» по версии французского журнала France Football (в 1972 и 1976 годах) и стал единственным защитником в истории, которого отмечали дважды. Футболиста неоднократно включали в состав символических сборных по итогам крупных турниров, называли игроком года в Германии.

История прозвища «Кайзер» Франца Беккенбауэра

За уверенную игру и лидерские качества Беккенбауэр получил прозвище «Кайзер», что в переводе с немецкого означает «Король». Подобные титулы носили правители в Германии и Австрии.

Сам футболист приводил версию возникновения прозвища после памятного фото во время выездного матча «Баварии» с «Аустрией» в 1968 году. В одном из интервью «СЭ» он сказал: «Все происходило в Вене, в императорском дворце. «Бавария» встречалась с «Аустрией», а на следующий день один фотограф — а тогда их было не так много, как сейчас, — попросил меня сфотографироваться на фоне памятника австрийскому кайзеру (императору Францу Йозефу I). Этот снимок попал в газету Вild, после чего меня на родине и стали так величать».

Вторая популярная версия: Беккенбауэр стал Кайзером после финала Кубка Германии-1969 с «Шальке», в котором по игре превзошел признанного дриблера Райнхардта Либуду. Тот носил звание «Короля Вестфалии», а для его «победителя» у прессы нашелся еще более звучный титул.

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Стиль игры Франца Беккенбауэра

Беккенбауэр начинал карьеру футболиста в атаке и со сменой амплуа не потерял интерес к нападению. Сама по себе позиция либеро появилась в Италии еще в 1930-е годы. Но немец развил игру в этом амплуа так, что именно его имя приходит на ум при упоминании данного термина.

Фишка Беккенбауэра заключалась в том, что он не имел конкретного места на поле. Он успевал и обороняться, и начинать атаки своей команды. Его видение игры создавало дополнительное преимущество и позволило немецкому футболу выйти на пик после нескольких лет застоя.

«Это была моя собственная философия игры, ее видение. Будучи мальчишкой, я начинал в нападении и все время рвался к чужим воротам. И хотя детский тренер однажды сказал: «Будешь играть в защите», я всегда был убежден, что моя сила — в атакующих действиях. В те времена мой стиль был крайне необычен, поскольку защитники тогда только оборонялись, а форварды — исключительно атаковали. Я стал делать иначе, и это оказалось сюрпризом для всех. Схему со свободным защитником придумали итальянцы, но они имели в виду совсем другое — то, что получило название «катеначчо». Их либеро вообще никогда не переходил центральную линию!» — рассказывал Беккенбауэр «СЭ».

Футболисту удавалось заручиться поддержкой специалистов, под руководством которых он тренировался и играл. Способности Франца первым рассмотрел Бранко Зебец. Хельмут Шен впоследствии начал использовать игрока именно на этой позиции. А в тандеме со Златко Чайковски Беккенбауэр отточил свои навыки.

«Югослав Чайковски, умный человек, который относился к моим находкам положительно. Он отработал систему, при которой в моменты моих подключений к атакам один из партнеров страховал меня в обороне», — вспоминал Беккенбауэр.

В немецком футболе существует еще один яркий представитель позиции либеро, правда, играет он в совершенно другом амплуа. Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер исполняет свою роль вратаря в атакующем стиле.

Фото Global Look Press

Тренерская карьера Франца Беккенбауэра

После завершения карьеры футболиста Беккенбауэр решил сконцентрироваться на тренерской деятельности. Почти сразу же — в 1984 году — бывший игрок возглавил национальную сборную Германии. При этом на тот момент у Франца даже не было лицензии тренера, экс-капитан честно признавался: он не был готов к новой роли.

«Специальное образование считаю очень важным. Но в 84-м была особая ситуация. На чемпионате Европы сборная ФРГ не вышла из группы, и ее главный тренер Юпп Дерваль подал в отставку. Вся страна искала нового тренера, при этом репутация национальной команды была плоха. Все говорили мне: «Ты должен возглавить сборную». Я отвечал: «Нет, нет, нет». Совершенно не чувствовал себя готовым к этому и повторял: «Оставьте меня в покое». Когда ко мне пришли люди из федерации, я, чтобы отвязались, ответил: «У меня нет лицензии». Они махнули рукой: «На этот счет не беспокойся». И в конце концов я согласился», — рассказывал Беккенбауэр «СЭ».

В 1986 году сборная ФРГ под руководством Беккенбауэра вышла в финал чемпионата мира в Мексике, в решающем матче бундестим уступила сборной Аргентине с Диего Марадоной в составе (2:3). В 1990 году команда Кайзера Франца взяла реванш у аргентинцев в финале в Риме (1:0) и стала чемпионом мира, в третий раз в своей истории.

Беккенбауэр стал уникальным человеком, который выиграл чемпионат мира как футболист и тренер (вторым после бразильца Марио Загалло, третий — француз Дидье Дешам). После триумфа со сборной он покинул свой пост и возглавил «Олимпик Марсель». В декабре 1993 года Франц стал главным тренером «Баварии» и руководил командой до июня 1994 года, а впоследствии и с апреля по июнь 1996 года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в 1994 году и обладателями Кубка УЕФА в 1990-м.

Деятельность Франца Беккенбауэра в роли спортивного функционера

Беккенбауэр совмещал работу на посту главного тренера «Баварии» с должностью президента клуба — ее он занимал с 1994 по 2009 год. В 1998 — 2010 годах Франц являлся вице-президентом Немецкой футбольной ассоциации (DFB). Также легендарный футболист возглавлял заявку Германии на право проведения чемпионата мира-2006, а затем с 2007 по 2011 год входил в исполнительный комитет ФИФА.

Впоследствии Беккенбауэр отказался от всех своих должностей, чтобы уделять больше времени семье. Но вдали от футбола Франц не оказался — он продолжал работать экспертом и комментатором на немецком телевидении.

«Я — старый отец маленьких детей. Сегодня семья — мой главный приоритет. В прошлом году я вынужден был провести два с половиной месяца в путешествиях, связанных с работой в ФИФА и УЕФА! Это стало последней каплей. Я сказал себе: «Хватит». Через пару месяцев мне будет 66. Сколько еще буду заниматься всем этим — до ста лет, что ли?!» — сказал Беккенбауэр в интервью «СЭ» в 2011 году.

Фото Global Look Press

Достижения Франца Беккенбауэра

В качестве игрока

Чемпион ФРГ и Германии (5 раз)

Обладатель Кубка ФРГ (4 раза)

Обладатель Кубка европейских чемпионов (3 раза)

Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА

Обладатель Межконтинентального кубка

Чемпион США (3 раза)

Чемпион мира

Чемпион Европы

Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира

Серебряный призер чемпионата Европы

Обладатель «Золотого мяча» France Football (2 раза)

Футболист года в ФРГ (4 раза)

Обладатель «Бронзовой бутсы» чемпионата мира

Обладатель «Серебряного мяча» чемпионата мира

Лучший молодой игрок чемпионата мира

Золотой орден за заслуги ФИФА

В качестве тренера

Чемпион мира (со сборной Германии)

Серебряный призер чемпионата мира (со сборной Германии)

Чемпион Франции (с клубом «Олимпик Марсель»)

Чемпион Германии (с «Баварией»)

Обладатель Кубка УЕФА (с «Баварией»).

Связь Франца Беккенбауэра с СССР и Россией

Беккенбауэр комплиментарно отзывался о других легендах мирового футбола — Пеле, Марадоне, Льве Яшине. С великим вратарем немецкий защитник пересекался в ответственных матчах сборных и также выставочных играх, а также приезжал к нему в гости в Москву и был гостем дома голкипера на Чапаевской улице.

«Лучшие моменты связаны, конечно, со Львом Яшиным. С великим вратарем мы стали друзьями еще в 1968 году. Это произошло, как ни удивительно, очень далеко как от Германии, так и от России — в Рио-де-Жанейро. Нас обоих пригласили сыграть за сборную мира против сборной Бразилии — этот матч, насколько помню, был посвящен 75-й годовщине Бразильской футбольной ассоциации. Нас там было по трое — русских и немцев. Ваши — Яшин, Слава Метревели и Альберт Шестернев. Наши — Вольфганг Оверат, Вилли Шульц и я. Мы были соседями в отеле «Копакабана Пэлас» на протяжении шести дней! Русские парни привезли с собой водку и икру. Мы великолепно нашли с ними общий язык», — вспоминал Беккенбауэр в интервью «СЭ».

Кайзер Франц также добавил: «Уже спустя много лет после того, как Яшин закончил карьеру игрока, мы с ним встретились в Москве. И у нас был ужин в его московской квартире. Тоже с водкой, разумеется. Это была фантастика, мы очень душевно поговорили!»

Беккенбауэр также приезжал в Россию по футбольной деятельности.

Франц Беккенбауэр и Лев Яшин. Фото AFP

Личная жизнь Франца Беккенбауэра

Беккенбауэр трижды был женат. Причем отцом Франц стал в достаточно юном возрасте, когда ему было всего 16 лет. У футболиста и его девушки Ингрид родился сын Томас. Но их роман был недолгим и возлюбленные вскоре расстались.

Первой законной супругой немецкого футболиста стала телефонистка по имени Бригитта. Беккенбауэр женился в возрасте 21 года. В этом браке на свет появилось двое детей — Михаэль и Стефан. Первый сын стал врачом-психиатром, а второй пошел по стопам отца. К сожалению, его судьба оказалась тяжелой: Стефан Беккенбауэр умер в 2015 году после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

Еще во время первого брака Беккенбауэр имел связь с фотографом по имени Диана, которая подарила ему еще одного, четвертого ребенка. Но и этот роман оказался недолгим, а брак с первой женой вскоре распался.

Второй супругой немца в 1992 году стала секретарь Немецкого футбольного союза по имени Себил. Новая избранница настояла не только на официальном браке, но и на венчании. Их союз продержался 12 лет, а отношения распались из-за нового увлечения Беккенбауэра.

В 2001 году Франц на корпоративной вечеринке познакомился с Хайди Бурместер — сотрудницей отдела сувенирной продукции «Баварии». Супруга тренера, узнав об измене мужа, подала на развод. А Беккенбауэр в 2006 году женился на своей возлюбленной. У них на тот момент подрастало двое детей — сын Джоэль Максимилиан и дочь Франческа Антония.

Франц Беккенбауэр с женой Хайди Бурместер. Фото AFP

Последние годы и смерть Франца Беккенбауэра

Потеря сына сильно подкосила Беккенбауэра: после ухода из жизни 46-летнего Стефана Франц стал редко появляться на публике и оставил работу на телевидении. Его здоровье начало заметно ухудшаться. В 2016 и 2017 году легенда немецкого футбола перенес операции на сердце, а в 2018-м подвергся хирургическому вмешательству на бедре.

В последние годы жизни Беккенбауэр страдал болезнью Паркинсона и деменцией. Его имя крайне редко появлялось в СМИ. 8 января 2024 года стало известно о смерти немецкого футболиста и тренера. По информации СМИ, Франц ушел из жизни 7 января во сне в окружении родных и близких. Официальная причина смерти не сообщается. Беккенбауэру было 78 лет.