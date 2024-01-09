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Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Франц Беккенбауэр.
Фото Global Look Press
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История немецкого футболиста и тренера.

Франц Антон Беккенбауэр
Дата рождения: 11 сентября 1945.
Место рождения: Мюнхен, Бавария (на тот момент — Американская зона оккупации Германии).
Род деятельности: футболист, тренер, менеджер.
Игровое амплуа: защитник.
Рост: 181 см.
Прозвище: Кайзер.
Дата смерти: 7 января 2024.

Детство и юность Франца Беккенбауэра

Будущая легенда немецкого футбола появился на свет в рабочем районе Мюнхена Гизинг в семье работника почты Франца Беккенбауэра и Антони Хупауф почти сразу после окончания Второй мировой войны. Его детство прошло в бедности, поэтому будущее на тот момент казалось туманным.

«Я родился спустя пару месяцев после окончания Второй мировой войны. Вся страна была в руинах, бомбежки не оставили от нее буквально ничего. Казалось, ни у кого и ни у чего там нет будущего», — рассказывал Беккенбауэр в интервью «СЭ».

Тем не менее, уже в ранние годы Франц проявлял интерес к спорту. Правда, в то время он не строил никаких планов и не мечтал о профессиональной карьере. А его интерес к спортивной деятельности вырос из нежелания сидеть на месте.

«Все было гораздо проще: когда я был ребенком, не мечтал ни о каких будущих успехах, а просто очень любил двигаться. Играть, бегать по полю, не сидеть на одном месте — вот была вся моя «мотивация». А футбол в тот момент оставался единственным видом спорта, сохранившимся в Германии после войны. Ну еще бег, легкая атлетика. Какой там теннис, какой гольф, в который я сейчас так люблю играть! Только футбол», — говорил Беккенбауэр «СЭ».

8 июля 1990 года. Чемпионат мира. Финал. Рим. ФРГ - Аргентина - 1:0. Сборная Франца БЕККЕНБАУЭРА - чемпион мира! Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot; Франц Беккенбауэр: «Россия с самого начала имела наилучшие шансы получить ЧМ-2018»

В возрасте 9 лет Франц оказался в футбольном клубе «Мюнхен-1860», стадион этой команды находился неподалеку от его дома. Германия переживала непростые времена, такие сферы жизни как профессиональный спорт оказались в тяжелом положении и были точно не на первом месте у простых людей. Тем не менее, Беккенбауэр получал поддержку от близких.

«Мама — да, поддерживала меня. Отец же, почтовый служащий, был очень тихим и неспортивным человеком. Но вы должны понимать: в тот момент спорт означал в стране немного. Профессионального футбола не было. У Германии хватало множества других проблем. На один только разбор развалин должны были уйти годы и годы. Ситуация изменилась только в 50-е», — объяснял Беккенбауэр «СЭ».

В 1958 году юный футболист принял судьбоносное для себя решение — перешел в академию мюнхенской «Баварии». Все случилось из-за стычки во время матча с одним из соперников. Некий Герхард Гениг зарядил Беккенбауэру пощечину. А уже после матча Франц решил, что его путь в клубе «Мюнхен-1860» закончен.

Фото Global Look Press

Клубная карьера Франца Беккенбауэра

В первые годы в «Баварии» Беккенбауэр играл в атаке — на позиции левого нападающего. Но уже тогда он показал себя настоящим универсалом и подавал большие надежды. Дебют в основном составе мюнхенцев состоялся в 1964 году — Францу тогда было 18 лет, а его команда пыталась пробиться в первую бундеслигу.

При этом жизнь легенды футбола могла пойти совершенно по другому пути — к моменту предложения от «Баварии» Беккенбауэр вовсю осваивал страховое дело. Футбольное будущее тогда еще находилось в подвешенном состоянии, поэтому контракт с мюнхенцами был настоящим риском. И все же Франц сделал выбор в пользу профессионального спорта.

«Закончив школу, я пошел учиться страховому делу. Тогда, в 17 лет, подобное будущее казалось наиболее спокойным и обеспеченным. В футбол, конечно, тоже играл. И вдруг получаю предложение подписать контракт с «Баварией»! Это был 1963 год, как раз тогда была основана бундеслига: Западная Германия попыталась внедрить профессиональный футбол. Но никто не знал, получится ли что-то из этой затеи. Дело двигалось очень-очень медленно.

К моменту предложения из «Баварии» я уже четыре года штудировал вопросы страхования. И вот теперь предстояло принять серьезное решение, от которого зависело все мое будущее. Кое-кто, к примеру, отец, а также наш сосед, были против моего футбольного выбора. Их можно было понять: никто не знал, к чему это приведет, ведь до того футбол был любительским", — рассказывал Беккенбауэр в интервью «СЭ».

Апрель 2006 года. Берлин. Франц БЕККЕНБАУЭР. Францу Беккенбауэру — 70! Кайзер Германии и друг Яшина

«Бавария» стала важнейшим клубом в карьере футболиста, а он сам — одной из главных легенд мюнхенцев. Постепенно Франц сменил атакующее амплуа на оборонительное. При этом Беккенбауэру удалось создать новый игровой стиль, так как он стремился преуспеть не только в обороне, но и нападении. Он был либеро или свободным защитником, не имеющим на поле четкой позиции. Хоть само себе понятие либеро существовало в футболе до немецкого футболиста, именно ему удалось преуспеть в этой роли больше всех.

Всего Беккенбауэр провел в составе «Баварии» 19 лет и стал частью золотой эпохи мюнхенского клуба: на его счету три победы на чемпионатах ФРГ, четыре — в Кубке, три — в Кубке европейских чемпионов (сейчас Лига чемпионов), одна — в Кубке обладателей кубков УЕФА и еще одна — в Межконтинентальном кубке.

С 1970 по 1977 год Беккенбауэр был капитаном «Баварии». В 1977 году Франц решил, что его время в мюнхенском клубе прошло и перешел в «Нью-Йорк Космос». В составе американского клуба немец трижды выигрывал чемпионат США.

«После многолетних выступлений за «Баварию» настало время сказать: «Good bye». Я осознавал, что эра прежней «Баварии» завершается, и как раз в это время получил предложение от «Космоса». Как можно было упустить шанс поиграть с Пеле?! «Баварии» тогда нужна была свежая кровь, а я начинать с командой по новому кругу был уже не готов. И сказал: «Извините, это не для меня», — объяснял Беккенбауэр «СЭ».

Спустя три сезона футболист вернулся в бундеслигу и два года выступал за клуб «Гамбург», с которым выиграл чемпионат-1981/1982. Следующий сезон, который стал последним в карьере немецкого футболиста, он снова отыграл в клубе «Нью-Йорк Космос».

Фото Global Look Press

Карьера Франца Беккенбауэра в сборной

Дебют Беккенбауэра в сборной ФРГ состоялся в 1965 году. Спустя год Франц вместе с национальной командой дошел до финала чемпионата мира-1966 в Англии. В решающем матче немецкая команда уступила хозяевам турнира в легендарной игре на «Уэмбли» (2:4 д.в.).

За сборную Германии Беккенбауэр провел 103 игры и забил 14 голов. Франц собрал награды чемпионата мира всех достоинств и одержал победы на главных турнирах. В качестве капитана команды Франц побеждал на чемпионатах Европы (в 1972 году в Бельгии) и мира (в 1974 году в ФРГ). В решающем матче победного Евро немецкая команда разгромила сборную СССР (3:0), а финальной игре домашнего ЧМ — победила сборную Нидерландов с Йоханом Кройфом в составе (2:1).

Беккенбауэр также был удостоен различных индивидуальных наград. Немец становился обладателем «Золотого мяча» по версии французского журнала France Football (в 1972 и 1976 годах) и стал единственным защитником в истории, которого отмечали дважды. Футболиста неоднократно включали в состав символических сборных по итогам крупных турниров, называли игроком года в Германии.

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История прозвища «Кайзер» Франца Беккенбауэра

За уверенную игру и лидерские качества Беккенбауэр получил прозвище «Кайзер», что в переводе с немецкого означает «Король». Подобные титулы носили правители в Германии и Австрии.

Сам футболист приводил версию возникновения прозвища после памятного фото во время выездного матча «Баварии» с «Аустрией» в 1968 году. В одном из интервью «СЭ» он сказал: «Все происходило в Вене, в императорском дворце. «Бавария» встречалась с «Аустрией», а на следующий день один фотограф — а тогда их было не так много, как сейчас, — попросил меня сфотографироваться на фоне памятника австрийскому кайзеру (императору Францу Йозефу I). Этот снимок попал в газету Вild, после чего меня на родине и стали так величать».

Вторая популярная версия: Беккенбауэр стал Кайзером после финала Кубка Германии-1969 с «Шальке», в котором по игре превзошел признанного дриблера Райнхардта Либуду. Тот носил звание «Короля Вестфалии», а для его «победителя» у прессы нашелся еще более звучный титул.

Фото Reuters

Стиль игры Франца Беккенбауэра

Беккенбауэр начинал карьеру футболиста в атаке и со сменой амплуа не потерял интерес к нападению. Сама по себе позиция либеро появилась в Италии еще в 1930-е годы. Но немец развил игру в этом амплуа так, что именно его имя приходит на ум при упоминании данного термина.

Фишка Беккенбауэра заключалась в том, что он не имел конкретного места на поле. Он успевал и обороняться, и начинать атаки своей команды. Его видение игры создавало дополнительное преимущество и позволило немецкому футболу выйти на пик после нескольких лет застоя.

«Это была моя собственная философия игры, ее видение. Будучи мальчишкой, я начинал в нападении и все время рвался к чужим воротам. И хотя детский тренер однажды сказал: «Будешь играть в защите», я всегда был убежден, что моя сила — в атакующих действиях. В те времена мой стиль был крайне необычен, поскольку защитники тогда только оборонялись, а форварды — исключительно атаковали. Я стал делать иначе, и это оказалось сюрпризом для всех. Схему со свободным защитником придумали итальянцы, но они имели в виду совсем другое — то, что получило название «катеначчо». Их либеро вообще никогда не переходил центральную линию!» — рассказывал Беккенбауэр «СЭ».

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Футболисту удавалось заручиться поддержкой специалистов, под руководством которых он тренировался и играл. Способности Франца первым рассмотрел Бранко Зебец. Хельмут Шен впоследствии начал использовать игрока именно на этой позиции. А в тандеме со Златко Чайковски Беккенбауэр отточил свои навыки.

«Югослав Чайковски, умный человек, который относился к моим находкам положительно. Он отработал систему, при которой в моменты моих подключений к атакам один из партнеров страховал меня в обороне», — вспоминал Беккенбауэр.

В немецком футболе существует еще один яркий представитель позиции либеро, правда, играет он в совершенно другом амплуа. Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер исполняет свою роль вратаря в атакующем стиле.

Фото Global Look Press

Тренерская карьера Франца Беккенбауэра

После завершения карьеры футболиста Беккенбауэр решил сконцентрироваться на тренерской деятельности. Почти сразу же — в 1984 году — бывший игрок возглавил национальную сборную Германии. При этом на тот момент у Франца даже не было лицензии тренера, экс-капитан честно признавался: он не был готов к новой роли.

«Специальное образование считаю очень важным. Но в 84-м была особая ситуация. На чемпионате Европы сборная ФРГ не вышла из группы, и ее главный тренер Юпп Дерваль подал в отставку. Вся страна искала нового тренера, при этом репутация национальной команды была плоха. Все говорили мне: «Ты должен возглавить сборную». Я отвечал: «Нет, нет, нет». Совершенно не чувствовал себя готовым к этому и повторял: «Оставьте меня в покое». Когда ко мне пришли люди из федерации, я, чтобы отвязались, ответил: «У меня нет лицензии». Они махнули рукой: «На этот счет не беспокойся». И в конце концов я согласился», — рассказывал Беккенбауэр «СЭ».

В 1986 году сборная ФРГ под руководством Беккенбауэра вышла в финал чемпионата мира в Мексике, в решающем матче бундестим уступила сборной Аргентине с Диего Марадоной в составе (2:3). В 1990 году команда Кайзера Франца взяла реванш у аргентинцев в финале в Риме (1:0) и стала чемпионом мира, в третий раз в своей истории.

Беккенбауэр стал уникальным человеком, который выиграл чемпионат мира как футболист и тренер (вторым после бразильца Марио Загалло, третий — француз Дидье Дешам). После триумфа со сборной он покинул свой пост и возглавил «Олимпик Марсель». В декабре 1993 года Франц стал главным тренером «Баварии» и руководил командой до июня 1994 года, а впоследствии и с апреля по июнь 1996 года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в 1994 году и обладателями Кубка УЕФА в 1990-м.

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Деятельность Франца Беккенбауэра в роли спортивного функционера

Беккенбауэр совмещал работу на посту главного тренера «Баварии» с должностью президента клуба — ее он занимал с 1994 по 2009 год. В 1998 — 2010 годах Франц являлся вице-президентом Немецкой футбольной ассоциации (DFB). Также легендарный футболист возглавлял заявку Германии на право проведения чемпионата мира-2006, а затем с 2007 по 2011 год входил в исполнительный комитет ФИФА.

Впоследствии Беккенбауэр отказался от всех своих должностей, чтобы уделять больше времени семье. Но вдали от футбола Франц не оказался — он продолжал работать экспертом и комментатором на немецком телевидении.

«Я — старый отец маленьких детей. Сегодня семья — мой главный приоритет. В прошлом году я вынужден был провести два с половиной месяца в путешествиях, связанных с работой в ФИФА и УЕФА! Это стало последней каплей. Я сказал себе: «Хватит». Через пару месяцев мне будет 66. Сколько еще буду заниматься всем этим — до ста лет, что ли?!» — сказал Беккенбауэр в интервью «СЭ» в 2011 году.

Фото Global Look Press

Достижения Франца Беккенбауэра

В качестве игрока

  • Чемпион ФРГ и Германии (5 раз)

  • Обладатель Кубка ФРГ (4 раза)

  • Обладатель Кубка европейских чемпионов (3 раза)

  • Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА

  • Обладатель Межконтинентального кубка

  • Чемпион США (3 раза)

  • Чемпион мира

  • Чемпион Европы

  • Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира

  • Серебряный призер чемпионата Европы

  • Обладатель «Золотого мяча» France Football (2 раза)

  • Футболист года в ФРГ (4 раза)

  • Обладатель «Бронзовой бутсы» чемпионата мира

  • Обладатель «Серебряного мяча» чемпионата мира

  • Лучший молодой игрок чемпионата мира

  • Золотой орден за заслуги ФИФА

В качестве тренера

  • Чемпион мира (со сборной Германии)

  • Серебряный призер чемпионата мира (со сборной Германии)

  • Чемпион Франции (с клубом «Олимпик Марсель»)

  • Чемпион Германии (с «Баварией»)

  • Обладатель Кубка УЕФА (с «Баварией»).

Франц БЕККЕНБАУЭР. Фото REUTERS. Кайзер Франц

Беккенбауэр комплиментарно отзывался о других легендах мирового футбола — Пеле, Марадоне, Льве Яшине. С великим вратарем немецкий защитник пересекался в ответственных матчах сборных и также выставочных играх, а также приезжал к нему в гости в Москву и был гостем дома голкипера на Чапаевской улице.

«Лучшие моменты связаны, конечно, со Львом Яшиным. С великим вратарем мы стали друзьями еще в 1968 году. Это произошло, как ни удивительно, очень далеко как от Германии, так и от России — в Рио-де-Жанейро. Нас обоих пригласили сыграть за сборную мира против сборной Бразилии — этот матч, насколько помню, был посвящен 75-й годовщине Бразильской футбольной ассоциации. Нас там было по трое — русских и немцев. Ваши — Яшин, Слава Метревели и Альберт Шестернев. Наши — Вольфганг Оверат, Вилли Шульц и я. Мы были соседями в отеле «Копакабана Пэлас» на протяжении шести дней! Русские парни привезли с собой водку и икру. Мы великолепно нашли с ними общий язык», — вспоминал Беккенбауэр в интервью «СЭ».

Кайзер Франц также добавил: «Уже спустя много лет после того, как Яшин закончил карьеру игрока, мы с ним встретились в Москве. И у нас был ужин в его московской квартире. Тоже с водкой, разумеется. Это была фантастика, мы очень душевно поговорили!»

Беккенбауэр также приезжал в Россию по футбольной деятельности.

Франц Беккенбауэр и Лев Яшин.
Фото AFP

Личная жизнь Франца Беккенбауэра

Беккенбауэр трижды был женат. Причем отцом Франц стал в достаточно юном возрасте, когда ему было всего 16 лет. У футболиста и его девушки Ингрид родился сын Томас. Но их роман был недолгим и возлюбленные вскоре расстались.

Первой законной супругой немецкого футболиста стала телефонистка по имени Бригитта. Беккенбауэр женился в возрасте 21 года. В этом браке на свет появилось двое детей — Михаэль и Стефан. Первый сын стал врачом-психиатром, а второй пошел по стопам отца. К сожалению, его судьба оказалась тяжелой: Стефан Беккенбауэр умер в 2015 году после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

Еще во время первого брака Беккенбауэр имел связь с фотографом по имени Диана, которая подарила ему еще одного, четвертого ребенка. Но и этот роман оказался недолгим, а брак с первой женой вскоре распался.

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Второй супругой немца в 1992 году стала секретарь Немецкого футбольного союза по имени Себил. Новая избранница настояла не только на официальном браке, но и на венчании. Их союз продержался 12 лет, а отношения распались из-за нового увлечения Беккенбауэра.

В 2001 году Франц на корпоративной вечеринке познакомился с Хайди Бурместер — сотрудницей отдела сувенирной продукции «Баварии». Супруга тренера, узнав об измене мужа, подала на развод. А Беккенбауэр в 2006 году женился на своей возлюбленной. У них на тот момент подрастало двое детей — сын Джоэль Максимилиан и дочь Франческа Антония.

Франц Беккенбауэр с женой Хайди Бурместер.
Фото AFP

Последние годы и смерть Франца Беккенбауэра

Потеря сына сильно подкосила Беккенбауэра: после ухода из жизни 46-летнего Стефана Франц стал редко появляться на публике и оставил работу на телевидении. Его здоровье начало заметно ухудшаться. В 2016 и 2017 году легенда немецкого футбола перенес операции на сердце, а в 2018-м подвергся хирургическому вмешательству на бедре.

В последние годы жизни Беккенбауэр страдал болезнью Паркинсона и деменцией. Его имя крайне редко появлялось в СМИ. 8 января 2024 года стало известно о смерти немецкого футболиста и тренера. По информации СМИ, Франц ушел из жизни 7 января во сне в окружении родных и близких. Официальная причина смерти не сообщается. Беккенбауэру было 78 лет.

Франц Беккенбауэр
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
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