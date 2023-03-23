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Германия

Сегодня, 18:30

«Бавария» — неожиданно вторая. Чемпионская гонка в бундеслиге существует?

Гоша Чернов
Корреспондент
Джошуа Киммих
Джошуа Киммих.
Фото Reuters
Футболисты «Баварии»
Фото Reuters
Футболисты «Баварии»
Фото Reuters
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Дортмундская «Боруссия» пока выше всех в Германии.

Надежда на интригу

В воскресенье «Бавария» уступила «Байеру» 1:2 и впервые в 2023 году сползла с вершины таблицы бундеслиги. Для всей футбольной Германии это значимое событие: к концу марта «Бавария» чаще всего обладает настолько приличным отрывом, что уже задумывается о дизайне очередных чемпионских футболок.

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Сейчас все немного иначе. Конечно, мюнхенский суперклуб остается фаворитом бундеслиги, но за девять туров до конца в ней лидирует другая команда — дортмундская «Боруссия». Третье место, кстати, тоже не так уж далеко — «Унион» всего в четырех очках. Но «Бавария» с бронзой — точно утопия: она же не в глубоком кризисе.

В этом и парадокс. В текущем чемпионате мюнхенцы потеряли очки аж в десяти матчах, но без сбоев мчатся по Лиге чемпионов и Кубку Германии — 11 побед в 11 играх этих турниров. И ведь каждая из этих побед была убедительной — разве что в первом тайме домашней встречи с «Барселоной» и на небольшом отрезке матча в Париже команда Юлиана Нагельсманна играла хуже обычного.

Аномалия

Чтобы подчеркнуть неправдоподобность вида текущей таблицы бундеслиги, достаточно сравнить ее с другими сезонами. «Бавария», как известно, выиграла десять предыдущих чемпионатов, и раньше к 25-му туру все было ясно почти всегда.

Разрыв «Баварии» с ближайшими конкурентами после 25 туров бундеслиги

Только раз за последние десять сезонов мюнхенцы к этому моменту находились в похожей ситуации — в сезоне-2018/19, когда у Нико Ковача во главе команды получалось далеко не все, а Дортмунд к 15-му туру лидировал с отрывом в девять очков. Но «Боруссия» тогда сама отдала первое место гегемону, а решающей в гонке стала очная встреча 28-го тура, в которой «Бавария» уничтожила черно-желтых 5:0.

Очевидно, что и на этот раз ключевой станет игра между двумя главными претендентами на титул, а она состоится уже в следующем туре: 1 апреля «Бавария» примет «Боруссию».

Поиск причин

Но почему вообще возникла интрига? Чем этот сезон «Баварии» отличается от предыдущих?

Внешних проблем, кажется, нет. Повреждений в этом сезоне не очень много, а травмированных спокойно заменяют другие звезды. Даже если глубина состава не позволяет компенсировать потерю внутренним резервом, то «Бавария» приобретает новичка: яркий пример — трансфер Зоммера после перелома ноги Нойером.

Нагельсманн руководит командой второй сезон, и «Бавария» все еще выглядит мощно. В октябре, правда, таблоид Bild сообщил, что футболисты якобы недовольны экспрессивным поведением главного тренера, но это не более чем слухи.

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Уход Левандовски? На старте сезона действительно казалось, что «Бавария» недосчитается пары десятков голов, но время все опровергло. Сейчас у мюнхенцев 72 забитых мяча в бундеслиге — всего на четыре меньше, чем к этому туру год назад. Да, в топ-4 лучших снайперов чемпионата нет ни одного футболиста «Баварии», но при такой совокупной результативности команды это даже плюс — забивают все, а не один Левандовски.

В целом по большинству важных параметров «Бавария» лидирует в лиге: она больше всех забила, меньше всех пропустила, лучшая по числу ударов, владению мячом, точности передач и xG.

Футболисты «Баварии»
Фото Reuters

Расстановка приоритетов

Все указывает на то, что «Бавария» недобирает очки. Действительно, у мюнхенцев в этом сезоне было несколько матчей, когда они незаслуженно уходили с поля без победы. Вспомните хотя бы августовский матч с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1), в котором Зоммер сделал феноменальные 19 сейвов, а через полгода переехал в Мюнхен. Дважды действующий чемпион упускал победы на последних минутах — в матчах с дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом».

Однако безупречная статистика игр в двух других турнирах говорит и о расстановке приоритетов. Триумф в бундеслиге давно потерял свой лоск — болельщики привыкли к регулярным победам «Баварии», так что значимость серебряной салатницы обесценилась сама собой. Мюнхенская команда достигла того уровня, когда ее критикуют за то, что она выигрывает «всего лишь» один чемпионат Германии. В частности, по итогам прошлого сезона Нагельсманну досталось именно за это, ведь «Бавария» вылетела из обоих кубковых турниров с оглушительным грохотом. Напомню, в четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенцев выбил «Вильярреал», а в Кубке Германии произошло немыслимое — во втором раунде менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Баварию» 5:0.

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Нет сомнений, что подобные вылеты сильно задели Нагельсманна и всю команду. К тому же ни Кубок Германии, ни Лига чемпионов не покорялись «Баварии» три года — срок небольшой, но у болельщиков короткая память.

Футболисты «Баварии»
Фото Reuters

Ключевой матч

Любопытно, что в Европе судьба испытывает «Баварию»: на групповом этапе Лиги чемпионов ей попались «Интер» и «Барселона», а в 1/8 финала — «ПСЖ». Но мюнхенцы пока идеально справляются с задачей: они выиграли во всех матчах и не пропустили ни от кого из грандов. В следующем раунде — «Манчестер Сити».

Но до встречи с английским клубом «Баварии» еще далеко. До нее мюнхенцам предстоят две важные встречи в бундеслиге с «Боруссией» и «Фрайбургом», которые должны дать ответы на вопросы о состоянии «Баварии». Дортмунд вообще в шикарной форме: девять побед и одна ничья в десяти матчах бундеслиги в 2023 году. Команда Эдина Терзича выглядит способной хотя бы на отдельных отрезках навязать борьбу гегемону.

Несмотря на это, команда Нагельсманна остается главным претендентом на салатницу, и «Боруссию» на «Альянц Арене», скорее всего, ждет очередное поражение. Но если «Бавария» умудрится упустить титул, который должен стать 11-м подряд, да еще и вылетит из Лиги чемпионов, то к Нагельсманну возникнут по-настоящему серьезные вопросы.

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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