Тухель меняет в «Баварии» Нагельсманна. В добрый путь, вундеркинд Юлиан

Как так можно?

«Он топ-тренер, и доказал в противостоянии с «ПСЖ», что он превосходный тактик и стратег на высочайшем уровне. Мы хотим построить что-то с ним и подписали контракт на пять лет. За эти полтора года прогресс очевиден. Юлиан здорово справляется. Разговоры о тренере идут извне, не мы их начали». Эти слова президент «Баварии» сказал 21 марта. В ночь на 24 марта Нагельсманна уволили.

С одной стороны, таким стремительным высвобождением «Бавария» расписалась в провале — в 2021 году за трансфер Нагельсманна из «Лейпцига» заплатили рекордные 25 миллионов евро. Ценник Юлиана даже перебил выплату «Реала» за Моуринью в 16 миллионов. Так поверить в тренера, так много за него заплатить, чтобы потом уволить его в паузу на сборные через полтора года — что угодно, но не успех.

Юлиан Нагельсманн. Фото Global Look Press

В то же время и трагедии никакой нет — Нагельсманн напрашивался на увольнение, а приходящий Тухель уже давно мечтает о работе в «Баварии» и согласился на должность фактически по первому требованию. Пусть мюнхенцы и потеряли время, пока кажется, что они свернули на правильную дорожку.

Понятно, что «Бавария» рассчитывала на перезагрузку и осовременивание, как «Ювентус» с Сарри. Вроде бы топ-клуб, но модный, стильный, детализированный — очевидно, именно такой была цель. Но еще со времен Нико Ковача стало ясно, что в «Баварии» все зависит от настроения определенной группы игроков — если они довольны и счастливы, то рвут «Барселону» со счетом 8:2. Если нет — проигрывают «Айнтрахту» 1:5. Для строительства чего-то нового эти правила надо было менять.

Вероятно, в том числе и за этим подписали Нагельсманна. И он попытался — правда, своеобразно и с грацией Рональда Кумана. Судя по инсайдам, авторитетную группу игроков он от себя просто отделил, выбрав в «связные» Йозуа Киммиха, а с лидерами ссорился по одиночке. Уже к весне 2022-го (менее чем через год после прихода Нагельсманна) стало известно, что у тренера ужасные отношения с Робертом Левандовски. Поляк по итогу команду покинул. В феврале 2023-го Юлиан рассорился еще и с Нойером. А до этого — с его лучшим другом, тренером вратарей Тони Топаловичем, которого после 11 лет из клуба попросили. Неизвестно, чем бы закончилась история, не будь Мануэль травмирован.

Сломить порядок вещей не вышло. Построить футуристичную «Баварию» 2.0 — тоже. И даже просто остаться «Баварией» не удалось, нынешний сезон — это кошмар для мюнхенцев несмотря на то, что формально они еще в игре на всех направлениях. Порой все было так плохо, что за один только сентябрь официальные лица клуба три или четыре раза заявляли, что «верят в Нагельсманна», и добавляли это же в декабре, феврале и марте.

Не стоило. Для чего? Весь сезон на 35-летнего вундеркинда сыпались претензии. Боссам клуба не нравилось, как он одевался. Игрокам не нравилось сначала обилие тактики, потом ее недостаток. Лишь 25 миллионов евро, кажется, перекрывали все претензии.

«Бавария» затянула с решением. Нагельсманн спровоцировал напряжение в раздевалке и ничего не дал взамен, кроме неудачных отрезков и бесконечных опытов с тактикой. Но, с другой стороны, учитывая контекст, лучше момента для замены тренера не найти. Сейчас пауза, а в начале апреля у «Баварии» очный матч с «Боруссией», от которой мюнхенцы отстают на один балл в таблице. Новый, не раздражающий половину команды тренер (читай — Тухель) способен вырваться на первое место.

Юлиан Нагельсманн (слева) и Томас Тухель в 2017-м году. Фото Global Look Press

Томас вообще идеальный кандидат — после ухода из «Челси» немецкий клуб был для него единственным, ради которого он готов был прервать отпуск и сразу же отправиться на работу. И вот он дождался предложения.

А Нагельсманн... У Нагельсманна все будет хорошо. Он не провалился, пусть и не выполнил задачу — в мире, быть может, и нет человека, способного перезапустить «Баварию» и при этом выжить. Все же обиженные авторитеты мюнхенцев — страшная сила, дающая ядовитые интервью и отравляющая атмосферу. Юлиан не провалился, и даже пока честь лэптоп-тренеров не уронил, просто сверхзадачи ему оказались не по силам.

Теперь разгребать за ним будет новый тренер. Томас Тухель после хорошенькой такой индийской аюрведы наверняка заряжен и полон сил. Чемпионство взять все еще реально, да и Лига чемпионов против «Сити» тоже не безнадежна. Нагельсманну же все причастные к «Баварии» могут лишь сказать спасибо за то, что не уронил клуб ниже по ходу такого непростого сезона, и пожелать попутного ветра.