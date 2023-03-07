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Скандал в Германии: камерунца с паспортом РФ выгоняют из клуба, назвав лжецом. Ондуа уверен — все из-за русофобии

Футболист Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press
Гаэль Ондуа (справа).
Фото Global Look Press
Гаэль Ондуа
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Гаэль больше не сыграет за «Ганновер».

Вы точно помните Гаэля Ондуа — футболиста «Ганновера» и сборной Камеруна с паспортом РФ, который играл на чемпионате мира в бутсах с российским триколором.

После возвращения из Катара полузащитник не провел за клуб ни одного матча и был отстранен от тренировок. Ондуа утверждает, что его проблемы связаны с русофобией руководства «Ганновера».

В клубе в ответ назвали игрока лжецом и намерены разорвать контракт из-за публичных жалоб.

«СЭ» объясняет, что происходит.

Гаэль Ондуа (в&nbsp;центре). «Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна

«Все видели, что случилось после чемпионата мира»

Гаэль рассказал свою версию происходящего в блоге на Sports.ru. После чемпионата мира в Катаре его не заявляют на матчи второй бундеслиги, но стоит сразу отметить, что и до поездки на ЧМ-2022 Ондуа играл очень мало. В этом сезоне на его счету всего 50 минут в двух матчах лиги и одно попадание в запас. В июле хавбек пропустил больше двух недель из-за травмы колена. А в сентябре выпал еще на 10 дней.

Однако камерунец связывает свое отсутствие в заявке с реакцией общественности на изображение флага РФ на своих бутсах.

«Изображенный на бутсах российский флаг — это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные — и они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию», — объяснил Ондуа в своем Telegram-канале.

Напомним, Гаэль с детства жил в России и начал футбольную карьеру в академии «Локомотива». Затем играл за молодежную команду ЦСКА, а также выступал за «Анжи».

По словам футболиста, после возвращения из Катара в клубе на него перестали рассчитывать якобы из-за русофобской позиции клубных боссов.

Гаэль Ондуа
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену", — написал камерунец.

При этом он отметил, что тренируется с основной командой, ходит на теории и участвует в двусторонках. Несмотря на это, в клубе хотели перевести его во вторую команду.

Гаэль Ондуа. «Я на 9,5 балла русский». На ЧМ-2022 есть футболист из России, который мечтал играть за нас, но теперь в сборной Камеруна

Реакция «Ганновера»: Ондуа занимается самопиаром. Ему еще год назад сказали, что у него нет будущего в клубе

После заявления Ондуа ведущее немецкое издание Bild опубликовало свою версию развития конфликта, ссылаясь на руководство «Ганновера».

Так, в клубе Гаэля называют «лжецом» и человеком, который занимается самопиаром. Более того — о том, что он не входит в планы «Ганновера», футболисту сообщили еще в апреле прошлого года.

«Ондуа сказали, что у него нет будущего в команде и предлагали варианты для трансфера: интерес проявляли «Цюрих», «Сошо» и «Осер», но Гаэль отказывался от этих предложений, потому что мечтал уехать в АПЛ», — пишет Bild.

Поведение игрока раздражало спортивного директора «Ганновера» Маркуса Манна, который и настаивал на переводе Гаэля во вторую команду. В итоге после публичных жалоб на клуб главный тренер Штефан Ляйтль все же отстранил Ондуа от тренировок с основой.

Камерунца перевели в команду U-23, однако там он каждый раз находит причины, чтобы не тренироваться с молодежью. Например, из-за поля с искусственным покрытием. А также из-за «нежелания отнимать место в составе у юных игроков». Сообщается, что Ондуа посещает только тренажерный зал.

Bild отмечает, что коммуникация футболиста с клубом осуществляется только через электронную и бумажную почту. Футболист чувствует себя «глубоко обиженным» из-за поведения клуба.

Гаэль Ондуа (справа).
Фото Global Look Press

В ближайшее время «Ганновер» намерен расторгнуть контракт с Ондуа — агент футболиста Вадим Васильев уже приглашен на встречу для переговоров с Манном. Неустойка за досрочный разрыв соглашения составит 200 тысяч евро.

Не исключено, что после такого скандала в Европе Гаэль вернется в Россию и продолжит карьеру в РПЛ, где на него был спрос после ЧМ-2022.

Гаэль Ондуа
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
ФК Ганновер
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