5 марта, 23:00
Самая сексуальная фанатка дортмундской «Боруссии» пообещала порадовать своих поклонников новой фотосессией, если немецкий клуб пройдет «Челси» в Лиге чемпионов.
Об этом 23-летняя модель Ким Шиле заявила после первого матча команд в Дортмунде, завершившегося победой «Боруссии» 1:0.
Эффектная блондинка регулярно посещает матчи бундеслиги в футболке любимого клуба. Недавно сбылась ее мечта — она познакомилась с Марко Ройсом и взяла у капитана автограф.
Популярность к Ким пришла не только из-за яркой внешности и любви к «Боруссии». Девушка работает медсестрой в больнице. В подростковом возрасте она сломала руку и долго лечилась в одной из немецких клиник. С той поры она и решила стать медиком.
Однажды девушка выложила в своих соцсетях фото из больницы, где работает. Удивительно, но начальству это понравилось, и оно разрешило Ким снимать внутри клиники, делать фото- и видеорепортажи о жизни медицинского персонала.
С тех пор у Шиле быстро выросло количество подписчиков, а у ее клиники — пациентов.
Помимо футбола Ким увлекается гольфом, играет в баскетбол, посещает зал для занятий единоборствами и очень любит путешествовать.
Фото из соцсетей