Кейн в «Баварии» — шок-трансфер, выгодный для всех. Карьера Харри не будет великой без трофеев

Форвард сборной Англии официально перебрался в Германию.

Конкурентам — нет

Харри Кейн всегда был желанным футболистом на британском трансферном рынке. За насыщенную карьеру на форварда сборной Англии неоднократно выходили топ-клубы. Казалось, что рано или поздно Кейн все-таки сменит «Тоттенхэм» либо на «Манчестер Сити», либо на «МЮ». Во время весеннего матча со «шпорами» болельщики «Юнайтед» даже осмелились распевать на чужом стадионе «Харри Кейн, увидимся в июне».

Но форвард сборной Англии — не только выдающийся снайпер, но и джентльмен. Он с 11 лет был предан «Тоттенхэму» и всегда стеснялся того, что в раннем детстве ненадолго заскочил в академию «Арсенала», откуда его еще мальчиком выгнали за излишнюю упитанность. Английские гранды много раз соблазняли Кейна, но он оставался в «Тоттенхэме», где уже стал легендой. Именно «Ураган», как его любят называть в британской прессе из-за созвучия имени, с начала этого года удерживает рекорд по числу голов за прославленный лондонский клуб.

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Время пришло

Поэтому вариант с «Баварией» изначально выглядел идеальным для Кейна. Харри давно все доказал для «Тоттенхэма», а в прошлом сезоне еще и официально вошел в его историю. Глупо спорить с тем, что он — один из сильнейших центрфорвардов поколения, который еще и вызывает симпатию у нейтральных зрителей за лояльность и корректное поведение вне поля. Однако карьера не может считаться великой без трофеев. И Кейн не исключение.

Харри неоднократно играл с «Тоттенхэмом» в финалах, занимал с ним второе место в АПЛ и добирался до решающей серии пенальти со сборной Англии на Евро-2020, но кто об этом вспомнит через 50 лет? Если бы форвард остался в северном Лондоне, то продолжил бы умножать свою репутацию «первого парня на деревне» и завершил бы карьеру локальным героем, пусть и с почестями лучшего бомбардира в истории сборной Англии. Но зачем? Приводить Франческо Тотти в качестве примера для подражания здесь неуместно — он в составе «Ромы» становился и чемпионом Италии, и обладателем Кубка страны, а еще выигрывал чемпионат мира.

Кейн уже много раз доказал «Тоттенхэму» свою преданность, оставался и помогал ему в самые тяжелые времена (а они у «шпор» постоянно). Уверен, болельщики и клуб стали чувствовать, что должны своему бомбардиру, пусть они в этом никогда не признаются. А как иначе? Футболист забивает 30 мячей за сезон в одной из сложнейших лиг мира, а его команда занимает восьмое место и даже не попадает в несчастную Лигу конференций. Один этот факт говорит о том, что Кейн значительно перерос «Тоттенхэм».

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Тяжелые переговоры

Трансфер в «Баварию» трудно назвать выходом из зоны комфорта, но для Кейна это именно он. Англичанин в «Тоттенхэме» был безусловной звездой, выросшей в собственной академии. Его носили на руках и высоко ценили, и Харри явно кайфовал от этого. Есть люди, которые получают удовольствие от того, что регулярно делают тяжелую работу и всех выручают, хотя они легко могли бы трудиться в более комфортных условиях. Кейн как раз такой.

Неудивительно, что трансфер в «Баварию» затягивался. О конкретном предложении мюнхенцев стало известно еще в июне, но, во-первых, Кейн долго взвешивал все плюсы и минусы, а во-вторых, скупой глава «Тоттенхэм» Дэниел Леви традиционно неохотно шел на уступки в переговорах. В какой-то момент трансфер казался сорванным, и даже за день до официального объявления Sky сообщал, что «Тоттенхэм» в последний момент решил пересмотреть условия продажи. В итоге все-таки сошлись: 100 миллионов евро (еще 20 в качестве бонусов), контракт на четыре года и номер 9 на спине. Цена даже может показаться небольшой для готового топ-форварда в самом соку, но у Кейна через год истекал контракт с «Тоттенхэмом», и продлевать его нападающий не собирался.

Идеальный форвард для Тухеля

Кейн станет всего лишь третьим англичанином, игравшим за «Баварию». И в этом дополнительная уникальность трансфера: Оуэн Харгривз был футболистом своей молодежки и легко вписался в основу, а другой английский игрок Омар Ричардс так и не заиграл за мюнхенцев. Но сейчас опасений нет: да, Кейн всю жизнь выступал в одной стране, однако его колоссальный опыт и высокий класс позволяют болельщикам не беспокоиться.

«Бавария» получила кого хотела. После продажи Роберта Левандовски у нее целый год не было забивного центрфорварда. Эксперимент с Садио Мане провалился, и сенегалец уже покинул Мюнхен, а бомбардиров-немцев сейчас просто нет — взгляните на сборную Германии.

А Кейн по типажу — форвард для бундеслиги. Нет сомнений, что мюнхенский механизм снова заработает на полную мощность и прошлогоднего кошмара Томасу Тухелю удастся избежать. Напомню, что «Бавария» едва не упустила очередной чемпионский титул — она его обеспечила только благодаря позднему голу в заключительном матче и осечке дортмундской «Боруссии».

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Что будет с «Тоттенхэмом»?

Для «Тоттенхэма» продажа Кейна — тоже плюс, хотя это и трудно осознать. Во-первых, выручить такую сумму за 30-летнего футболиста, чей контракт истекает через год, — это отлично. Во-вторых, «шпоры» стали слишком зависимы от своего лидера и теперь вынуждены будут перестраиваться. Конечно, на это уйдет время, и «Тоттенхэму» придется очень трудно, но сейчас лучший момент для начала нового этапа. «Шпор» теперь возглавляет австралийский тренер Эндж Постекоглу, умеющий работать в кризисной ситуации.

Конечно, «Тоттенхэм» не вылетит. Состав английской команды все еще мощен, и, может быть, уход Кейна позволит раскрыться Ришарлисону, у которого в «Тоттенхэме» пока больше желтых карточек за празднование забитых мячей, чем непосредственно засчитанных голов. Но фантомные боли продлятся долго — игроки «Тоттенхэма» наверняка в ближайших турах будут подсознательно искать Кейна в чужой штрафной.

А он в это время будет забивать очередной гол в бундеслиге.