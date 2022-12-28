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Блинд попрощался с «Аяксом». Игрок разорвал контракт с клубом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Дэйли Блинд после расторжения контракта с «Аяксом» обратился к болельщикам клуба. Однако он не назвал конкретные причины ухода из команды.

«С болью в сердце и слезами на глазах я должен попрощаться с клубом. Играть за «Аякс» — лучшее, что есть на свете. Болельщики часто прямолинейны и требовательны, что мне нравится, и поэтому я всегда могу быть с вами честен. У нас были особые отношения, и это не всегда было легко для меня. Иногда мне казалось, что я играю против кого-то из вас, а иногда мне казалось, что меня критикуют немного чаще, чем многих других игроков.

Не так я себе представлял свой конец в «Аяксе», но в силу обстоятельств так получилось. Я надеюсь, что придет подходящее время, чтобы попрощаться с вами. Помните, что «Аякс» остается «Аяксом», — написал Блинд в Twitter.

Блинд в 2018 году вернулся в «Аякс». В этом сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

Дэйли Блинд
Футбол
ФК Аякс
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«Аякс» объявил об уходе Блинда