Бывший клуб Слуцкого в Голландии может лишиться лицензии из-за проблем со стадионом

Клуб высшего дивизиона чемпионата Нидерландов «Витесс» может прекратить свое существование, утверждает De Gelderlander.

«Витесс» не соответствует лицензионным требованиям Федерации футбола Нидерландов на следующий сезон. На данный момент боссы клуба официально не заключили договор аренды ни с одной ареной.

Витесс не может договориться с владельцем стадиона в Арнеме «Гелредом», где проводил домашние матчи, Майклом ван де Куитом об условиях аренды.

Футбольный клуб расторг контракт с «Гелредомом» из-за несогласия с высокой годовой арендной платой в размере 1,85 миллиона евро. Руководство лиги хочет попытаться надавить на предпринимателя и снизить арендную плату, но владелец недвижимости не соглашается на понижение цены.

Напомним, что в период с 2018 по 2019 годы главным тренером «Витесса» был российский тренер Леонид Слуцкий.