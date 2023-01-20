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Голландия

Сегодня, 18:27

Бывший клуб Слуцкого в Голландии может лишиться лицензии из-за проблем со стадионом

Иван Шитик
Корреспондент
Леонид Слуцкий в «Витессе».
Фото vitesse.nl.
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Клуб высшего дивизиона чемпионата Нидерландов «Витесс» может прекратить свое существование, утверждает De Gelderlander.

«Витесс» не соответствует лицензионным требованиям Федерации футбола Нидерландов на следующий сезон. На данный момент боссы клуба официально не заключили договор аренды ни с одной ареной.

Витесс не может договориться с владельцем стадиона в Арнеме «Гелредом», где проводил домашние матчи, Майклом ван де Куитом об условиях аренды.

Футбольный клуб расторг контракт с «Гелредомом» из-за несогласия с высокой годовой арендной платой в размере 1,85 миллиона евро. Руководство лиги хочет попытаться надавить на предпринимателя и снизить арендную плату, но владелец недвижимости не соглашается на понижение цены.

Напомним, что в период с 2018 по 2019 годы главным тренером «Витесса» был российский тренер Леонид Слуцкий.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Витесс
Леонид Слуцкий
0
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