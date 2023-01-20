Бывший клуб Слуцкого в Голландии может лишиться лицензии из-за проблем со стадионом

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Клуб высшего дивизиона чемпионата Нидерландов «Витесс» может прекратить свое существование, утверждает De Gelderlander.
«Витесс» не соответствует лицензионным требованиям Федерации футбола Нидерландов на следующий сезон. На данный момент боссы клуба официально не заключили договор аренды ни с одной ареной.
Витесс не может договориться с владельцем стадиона в Арнеме «Гелредом», где проводил домашние матчи, Майклом ван де Куитом об условиях аренды.
Футбольный клуб расторг контракт с «Гелредомом» из-за несогласия с высокой годовой арендной платой в размере 1,85 миллиона евро. Руководство лиги хочет попытаться надавить на предпринимателя и снизить арендную плату, но владелец недвижимости не соглашается на понижение цены.
Напомним, что в период с 2018 по 2019 годы главным тренером «Витесса» был российский тренер Леонид Слуцкий.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования