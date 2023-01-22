«Фейеноорд» сыграл вничью с «Аяксом»

Сегодня, 20:31
«Фейеноорд» в матче 17-го тура чемпионата Голландии сыграл вничью с «Аяксом» со счетом 1:1.
На гол Пайшао амстердамцы ответили точным ударом Дэви Классена.
После этого матча «Фейеноорд» с 38 очками лидирует в турнирной таблице, «Аякс» с 33 очками — на пятой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования