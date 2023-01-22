«Фейеноорд» сыграл вничью с «Аяксом»

«Фейеноорд» в матче 17-го тура чемпионата Голландии сыграл вничью с «Аяксом» со счетом 1:1.

На гол Пайшао амстердамцы ответили точным ударом Дэви Классена.

После этого матча «Фейеноорд» с 38 очками лидирует в турнирной таблице, «Аякс» с 33 очками — на пятой строчке.