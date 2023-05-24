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Голландия

Сегодня, 16:57

Симонс обратился к ван Нистелрою: «Бесконечно благодарен. Удачи в будущем, мистер!»

Мария Гусева
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Полузащитник ПСВ Хави Симонс в социальной сети обратился к Руду ван Нистелрою, который покинул пост главного тренера клуба.

«Спасибо, что сделали меня лучше и помогли достичь одной из моих целей — попасть в сборную. Бесконечно благодарен. Удачи в будущем, мистер!» — написал Симонс.

46-летний специалист возглавлял команду с лета 2022 года. Это его дебютный сезон в профессиональном футболе. За тур до конца чемпионата Нидерландов ПСВ с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Футбол
ФК ПСВ
Руд ван Нистелрой
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