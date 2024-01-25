Угальде сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет играть за клуб

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Нападающий Манфред Угальде, которым интересуется «Спартак», сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет играть за клуб, пишет Twenteinsite.
По данным издания, футболист пришел к такому решениею после того, как «Спартак» сделал предложение о его переходе в начале этой недели.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» может приобрести Угальде у «Твенте» за 14 миллионов евро. 21-летний костариканец в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.