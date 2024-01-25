Угальде сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет играть за клуб

Нападающий Манфред Угальде, которым интересуется «Спартак», сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет играть за клуб, пишет Twenteinsite.

По данным издания, футболист пришел к такому решениею после того, как «Спартак» сделал предложение о его переходе в начале этой недели.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» может приобрести Угальде у «Твенте» за 14 миллионов евро. 21-летний костариканец в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.