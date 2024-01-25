Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Таблица
Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 10:13

Угальде сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет играть за клуб

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий Манфред Угальде, которым интересуется «Спартак», сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет играть за клуб, пишет Twenteinsite.

По данным издания, футболист пришел к такому решениею после того, как «Спартак» сделал предложение о его переходе в начале этой недели.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» может приобрести Угальде у «Твенте» за 14 миллионов евро. 21-летний костариканец в нынешнем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
2
0
Читайте также
Даниил Медведев оценил выход в полуфинал Australian Open 2024
14-летняя фигуристка упала во время поддержки и ударилась головой об лед
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
Чемпионат Нидерландов: обзор всех матчей 28-го тура
Адвокат - Слуцкий: пока 1:1
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Экс-футболист «Барселоны» Овермарс обжалует дисквалификацию ФИФА за отправку непристойных фотографий