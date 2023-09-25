В Нидерландах сообщили, когда будет доигран матч «Аякс» — «Фейеноорд»

Матч между «Аяксом» и «Фейеноордом» в 6-м туре чемпионата Нидерландов, прерванный из-за поведения болельщиков, будет доигран 27 сентября, сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

Остаток игры пройдет при пустых трибунах.

Арбитр прервал встречу на 55-й минуте при счете 3:0 в пользу «Фейеноорда». Причиной остановки стало поведение фанатов «Аякса», которые забрасывали поле файерами. После игры фанаты команд продолжили выяснять отношения за пределами стадиона.