Журналист De Telegraaf Каптейнс: «Янсен — талантливый тренер, он найдет другую команду»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился мнением о будущем нидерландского тренера Паскаля Янсена.

Ранее в СМИ сообщалось, что Янсен заменит Гильермо Абаскаля в «Спартаке», однако клуб опроверг информацию о смене тренера.

«Паскаль Янсен — действительно талантливый тренер. Он проделал хорошую работу в «АЗ». Насколько мне известно, прошлым летом он был кандидатом на пост главного тренера «Аякса». Думаю, если он все-таки не окажется в «Спартаке», то легко найдет другую команду», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «АЗ Алкмар», который он возглавлял с 2020 по 2024 год.