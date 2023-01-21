39-летний голкипер Маркетти подписал контракт со «Специей»

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39-летний голкипер Федерико Маркетти подписал контракт со «Специей» до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба серии А.
Маркетти провел в серии А в общей сложности 237 матчей, разделенных между «Кальяри», «Лацио» и «Дженоа».
Также в его активе 11 матчей за сборную Италии, в том числе он выступал на чемпионате мира-2010 в ЮАР.
В составе сборной Италии Маркетти стал обладателм бронзы Кубка конфедераций 2013 года.
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Основные источники исследования