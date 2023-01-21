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Италия

Сегодня, 17:24

39-летний голкипер Маркетти подписал контракт со «Специей»

Иван Шитик
Корреспондент
Федерико Маркетти.
Фото ФК «Специя»
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39-летний голкипер Федерико Маркетти подписал контракт со «Специей» до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба серии А.

Маркетти провел в серии А в общей сложности 237 матчей, разделенных между «Кальяри», «Лацио» и «Дженоа».

Также в его активе 11 матчей за сборную Италии, в том числе он выступал на чемпионате мира-2010 в ЮАР.

В составе сборной Италии Маркетти стал обладателм бронзы Кубка конфедераций 2013 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Федерико Маркетти
ФК Специя
0
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