39-летний голкипер Маркетти подписал контракт со «Специей»

39-летний голкипер Федерико Маркетти подписал контракт со «Специей» до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба серии А.

Маркетти провел в серии А в общей сложности 237 матчей, разделенных между «Кальяри», «Лацио» и «Дженоа».

Также в его активе 11 матчей за сборную Италии, в том числе он выступал на чемпионате мира-2010 в ЮАР.

В составе сборной Италии Маркетти стал обладателм бронзы Кубка конфедераций 2013 года.