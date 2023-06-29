Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:13

Агент Кокорина: «Не знаю, есть ли общение между «Фатих Карагюмрюк» и «Фиорентиной», но со мной его нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Александра Кокорина Тимофей Бердышев ответил на вопрос «СЭ» об интересе турецкого «Фатих Карагюмрюк» к российскому нападающему.

«Саша возвращается в «Фиорентину». Не знаю, есть ли общение между «Фатих Карагюмрюк» и «Фиорентиной», но со мной его нет. Со мной «Фатих Карагюмрюк» не общается. Об этом слышал то же самое, что и вы. Слышал, что «Фатих Карагюмрюк» интересуется Кокориным. Больше ничего не слышал ни от «Фиорентины», ни от турецкого клуба», — сказал Бердышев «СЭ».

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
ФК Фиорентина
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вратарь Менди поблагодарил Абрамовича и Грановскую после ухода из «Челси»
Звезда «Тур де Франс» накануне гонки наказан за пьянство за рулем. Проблемы Петера Сагана
Forbes заявил о катастрофических потерях ВСУ на юге Украины
ВС России выдавливают украинский десант из-под Антоновского моста
Стали известны подробности гибели шестилетнего мальчика из Екатеринбурга
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Д`Амброзио объявил об уходе из «Интера»