Агент Кокорина: «Не знаю, есть ли общение между «Фатих Карагюмрюк» и «Фиорентиной», но со мной его нет»

Агент Александра Кокорина Тимофей Бердышев ответил на вопрос «СЭ» об интересе турецкого «Фатих Карагюмрюк» к российскому нападающему.

«Саша возвращается в «Фиорентину». Не знаю, есть ли общение между «Фатих Карагюмрюк» и «Фиорентиной», но со мной его нет. Со мной «Фатих Карагюмрюк» не общается. Об этом слышал то же самое, что и вы. Слышал, что «Фатих Карагюмрюк» интересуется Кокориным. Больше ничего не слышал ни от «Фиорентины», ни от турецкого клуба», — сказал Бердышев «СЭ».

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.