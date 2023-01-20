Агент Луатаро Мартинеса оценил его игру в серии А

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Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Каманьо прокомментировал игру футболиста в чемпионате Италии.
«Интер — команда его сердца, он хочет выиграть все в этой футболке. Выигранный чемпионат мира дал ему дополнительное желание побеждать. Он в порядке, он готов к чемпионству, он верит в Скудетто», — приводит слова Каманьо FCINTER1908.
В чемпионате Италии «Интер» четвертое место и отстает от лидера, «Наполи» на десять баллов. 25-летний футболист в этом сезоне провел 18 матчей, забив 9 голов и сделав 3 ассиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования