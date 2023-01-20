Агент Луатаро Мартинеса оценил его игру в серии А

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Каманьо прокомментировал игру футболиста в чемпионате Италии.

«Интер — команда его сердца, он хочет выиграть все в этой футболке. Выигранный чемпионат мира дал ему дополнительное желание побеждать. Он в порядке, он готов к чемпионству, он верит в Скудетто», — приводит слова Каманьо FCINTER1908.

В чемпионате Италии «Интер» четвертое место и отстает от лидера, «Наполи» на десять баллов. 25-летний футболист в этом сезоне провел 18 матчей, забив 9 голов и сделав 3 ассиста.