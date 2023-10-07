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Италия

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Агент Мхитаряна: «С годами Генрих стал только лучше и он счастлив в «Интере»

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна Рафаэла Пимента рассказала о будущем игрока.

Контракт хавбека с «нерадзурри» истекает летом 2024 года.

«Я не буду говорить о продлении контракта, он делает то, что должен. Как я говорила ранее, с возрастом он становится только лучше. Его игра потрясающая. Он продолжает развиваться, несмотря на то, что ему 34 года. Генрих доказывает, что образ жизни и профессионализм продлевают твою карьеру.

Про будущее вы должны спросить у него. Судя по всему, он счастлив в «Интере». Как думаете? Об этом говорит его игра», — цитирует Пименту Sportitalia.

В этом сезоне Мхитарян провел за «Интер» 9 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
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