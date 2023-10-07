Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:34

Моуринью удивил 19-летнего дебютанта «Ромы», пригласив его на флеш-интервью

Руслан Минаев
Жозе Моуринью и Франческо Д`Алессио.
Фото Скриншот видеоролика с Twitter-аккаунта &quot;Ромы&quot;.
Telegram Дзен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью удивил полузащитника римлян Франческо Д`Алессио, пригласив его на флеш-интервью после победы над «Серветтом» (4:0) в матче группового турнира Лиги Европы.

Португалец буквально вытянул проходящего мимо игрока и рассказал историю, связанную с ним.

«Летом, прежде чем дети пойдут в школу. Они часто приходят в «Тригорию» (тренировочный центр «Ромы». — Прим. «СЭ»), потому что хотят увидеть тренировку команды. Тогда Франческо мне сказал: «Когда мне было 7, 8, 9 лет я тоже был среди них и просил пустить меня. Ни один из тренеров не пускал меня».

Я был счастлив за этих детей, после того как открыл ворота и запустил их на базу. Теперь он играет за «Рому» в Лиге Европы на «Олимпико» перед 50 или 60 тысячами болельщиков. Кто пришел из твоей семьи — мама, папа и сестра (обращаясь к игроку)? Отлично! Поэтому мне больше нечего добавить», — сказал Моуринью и оставил Д`Алессио один на один с журналистом.

«Спасибо, Мистер», — закончил интервью Д`Алессио.

19-летний хавбек Д`Алессио дебютировал за «Рому» в матче с «Серветтом», проведя на поле 13 минут.

Лига Европы УЕФА
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
Читайте также
«Ожидать адекватности не приходится». ОКР объяснил бойкот Европейской олимпийской ассамблеи
«Могу только позавидовать успешности Загитовой». Траньков — о работе ведущим и тренером
Во Франции сняли украинский флаг после заявлений Зеленского об Азербайджане
Источник сообщил о минировании ВСУ Кременчугской ГЭС
Россияне назвали предпочтительные города для проживания на пенсии
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» представил форму с черепами к Хэллоуину

Агент Мхитаряна: «С годами Генрих стал только лучше и он счастлив в «Интере»