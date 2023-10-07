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Италия

Сегодня, 08:59

«Интер» может подписать брата Тюрама за 30 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Ницца» Кефрена Тюрама, который является родным братом нападающего «нерадзурри» Маркуса Тюрама, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что миланский клуб рассчитывает выкупить контракт игрока за 25-30 миллионов евро.

Контракт 22-летнего француза с «Ниццей» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за французский клуб 6 матчей. Его статистика в прошлом сезоне — 48 матчей, 2 гола и 8 результативных передач.

Летом сообщалось, что Тюрамом интересуются «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль».

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ницца
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