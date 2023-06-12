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Италия

Сегодня, 19:17

Агент Дибалы: «Пауло не получал предложений от саудовских клубов»

Мария Гусева
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Агент нападающего «Ромы» Пауло Дибалы Хорхе Антун ответил на вопрос об интересе к форварду со стороны других клубов.

«Пауло ни с кем не разговаривал, и я не получал звонков или предложений от саудовских клубов. Я отвечаю за переговоры с клубами, заинтересованными в Дибале, игрок в отпуске», — цитирует журналист Альфредо Педулла агента.

Дибала перешел в «Рому» из «Ювентуса» летом прошлого года. В текущем сезоне 29-летний аргентинец провел 38 матчей, забил 18 голов и отдал 8 голевых передач.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
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