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Инфантино: «Многие считали Берлускони провидцем, и они были правы»

Виктория Кравченко
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони.
Фото Global Look Press
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал смерть бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

«Многие считали его провидцем, и они были правы. Когда дело касалось футбола, он предвидел все задолго до других. Я хочу запомнить его таким, каким он был, как человека, который — в нашем любимом виде спорта — мечтал, а затем воплощал эти мысли в реальность», — написал Инфантино в соцсети.

Он также выразил соболезнования всем, кто любил его и поблагодарил Берлускони за то, что он помог людям полюбить футбол.

Сильвио Берлускони. «Увидел по ТВ окровавленного Берлускони — и стало плохо. Ночь не спал...» Истории про итальянского миллиардера и «Милан»

12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. В СМИ писали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».

Джанни Инфантино
Сильвио Берлускони
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