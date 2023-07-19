Сегодня, 07:19
Агент полузащитника «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Наполи».
«Разговоры есть, но пока ничего не согласовано», — цитирует представителя игрока Radio Punto Nuovo.
Отмечается, что 27-летний аргентинец является приоритетным вариантом нового главного тренера клуба Руди Гарсии.
Последние полтора сезона Ло Чельсо выступал на правах аренды в «Вильярреале». Его действующий контракт с «шпорами» рассчитан до 2025 года.
В сезоне-2022/23 хавбек провел 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.