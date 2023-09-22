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Италия

Сегодня, 15:00

Агент Проведеля опроверг новость о том, что игрок может сделать российский паспорт

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Джованни Рава, агент вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, поделился мнением о том, что футболист может сделать российский паспорт.

«У Ивана нет российского паспорта, и я не думаю, что он сможет его сделать. Есть ли у Проведеля желание выступать за сборную России? У него нет паспорта, так что он даже не думает об этом. Он должен был подать заявку до 18 лет. Это то, что мы рассматривали 10 лет назад. Сейчас такого нет», — приводит Sport24 слова Равы.

29-летний вратарь 17 сентября 2022 года впервые был вызван в сборную Италии на матчи Лиги наций УЕФА против Англии (1:0) и Венгрии (2:0), однако так и не появился на поле. Голкипер игрок имеет русские корни по материнской линии.

19 сентября Проведель забил гол в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Голкипер отличился на 90+5-й минуте встречи. Он пришел в чужую штрафную на розыгрыш углового и забил ударом головой после подачи с фланга.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Лацио
Иван Проведель
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