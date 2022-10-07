Лахтер: «Человек из Неаполя предупредил: «Этим футболистом не надо заниматься»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об угрозах, которые ему поступали.

— И Сарсания, и Паулу Барбоза, и Шандор Варга рассказывали нам, как сталкивались с откровенными угрозами. Вы тоже?

— Конечно. Двенадцать лет назад прилетел в Италию. Знакомые агенты пригласили на «Сан-Сиро». В перерыве матча выхожу из ложи в подтрибунку — и тут странная картина. В мою сторону сквозь толпу, как ледокол, идет человек. Люди не просто расступаются — шарахаются от него! А человека не видно!

— Что за чудеса?

— Наконец замечаю. Мужчина очень маленького роста, чуть ли не карлик. Один. Ни свиты, ни охранников. Подходит ко мне. В радиусе нескольких метров от нас — ни души. А он здоровается со мной по-русски, потом пару предложений кидает на иврите. Берет меня за плечо, другой рукой открывает ворот своей рубашки, показывает могендовид и произносит: «Добро пожаловать в Италию! Меня просили передать: вот этим футболистом не нужно заниматься». Называет фамилию. Все чинно, спокойно, никаких понтов и распальцовок. Но очень убедительно.

— Ваша реакция?

— Уточняю: «Когда надо дать ответ?» — «Сегодня». И добавляет: «Я любой ответ приму». Киваю: «Ясно. Что ж, я не буду заниматься этим футболистом». — «Благодарю».

— Восхитительный разговор. Так что за тип к вам подошел?

— Все, что могу сказать, — он из Неаполя. А говорил о бразильском футболисте, который был клиентом моего товарища.