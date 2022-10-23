Алексей Миранчук отдал голевую передачу в матче «Торино» с «Удинезе»

Сегодня, 13:55
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативной передачей в матче 11-го тура серии А против «Удинезе» (1:1, первый тайм).
На 14-й минуте с его паса отличился Ола Аина.
В этом сезоне российский футболист провел пять матчей в чемпионате Италии, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
«Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице серии А, набрав 11 очков.
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Основные источники исследования