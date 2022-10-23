Миранчук и Влашич выйдут в старте «Торино» на матч с «Удинезе»

Сегодня, 23 октября, состоится матч 11-го тура серии А между «Торино» и «Удинезе». Игра состоится в Турине. Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе гостей. Стартовые состав: «Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Зима, Эйна, Лацаро, Лукич, Риччи, Влашич, Миранчук, Пеллегрини. Матч «Удинезе» — «Торино» состоится на стадионе «Фриули». Начало — в 13.30 мск.