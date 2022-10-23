Миранчук и Влашич выйдут в старте «Торино» на матч с «Удинезе»

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Сегодня, 23 октября, состоится матч 11-го тура серии А между «Торино» и «Удинезе». Игра состоится в Турине.
Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе гостей.
Стартовые состав:
«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Зима, Эйна, Лацаро, Лукич, Риччи, Влашич, Миранчук, Пеллегрини.
Матч «Удинезе» — «Торино» состоится на стадионе «Фриули». Начало — в 13.30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования