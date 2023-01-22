Алексей Миранчук забил десятый гол в серии А

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Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук принес своей команде победу в выездном матче 19-го тура чемпионата Италии над «Фиорентиной» (1:0).
27-летний россиянин забил единственный гол в матче. Этот мяч стал для российского полузащитника десятым в серии А.
Миранчук выступает в Италии с сентября 2020 года, тогда он перешел из «Локомотива» в «Аталанту», в составе которой забил 6 голов в серии А. В августе 2022 года бергамаски отдали россиянина в «Торино» в аренду до конца сезона-2022/23, у туринского клуба есть право выкупа футболиста.
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Основные источники исследования