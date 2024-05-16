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Сегодня, 16:00

Миранчук и атака «Аталанты» увязли в туринском бетоне. Но победа в Кубке Италии не гарантирует Аллегри сохранение работы

Миранчук не помог «Аталанте» обыграть «Ювентус» в финале Кубка Италии
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
15 мая. Алексей Миранчук и Адриан Рабьо в финале Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» (0:1).
Фото Global Look Press
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А Гасперини сватают в «Наполи».
Италия. Кубок. Финал
15 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Аталанта
0:1
Ювентус

В составе «Локомотива» Алексей Миранчук трижды выигрывал Кубок России и дважды забивал в финалах. В «Аталанте» пока получается не так здорово — россиянин дважды играл в главном матче Кубка Италии, но оба раза остался без трофея из-за «Ювентуса». Кстати, комментатор вчерашнего финального матча на итальянском Canale 5 напомнил, что в свое время Алексей забивал туринцам в Лиге чемпионов за «Локомотив». В Кубке же сделать это пока не удалось.

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo; празднуют победу в&nbsp;Кубке Италии. Удар Миранчука не стал спасительным. «Аталанта» проиграла «Ювентусу» финал Кубка Италии

В финале 2021 года Миранчук вышел на замену на 82-й минуте. Сейчас пораньше — на 59-й. Тогда Алексей ничем запомниться не успел, сейчас, по большому счету, тоже. Да, был один удар в касание из чужой штрафной площади, но мяч полетел не в ворота, а в небеса. Одна из итальянских спортивных газет назвала данный момент голевым эпизодом, но это, видимо, из-за практически отсутствия остроты в поединке.

Многообразная атакующая группа «Аталанты», которой очень не хватало дисквалифицированного Скамакки, увязла в туринском бетоне. И Миранчук точно не был худшим на общем фоне: Де Кетеларе в Риме вообще не походил на себя, а Копмайнерс с Лукманом пробиться сквозь туринские редуты не сумели (хотя последний однажды угодил в штангу).

Алексей Миранчук в матче с «Ювентусом».
Фото Global Look Press

Упрекнуть «Аталанту» в недостаточном желании выиграть ни в коем случае нельзя. Страсти хватало, но помимо Скамакки бергамаскам недоставало еще и свежести на фоне безумного весеннего графика. Ну и, конечно, никуда не уйти от внутриитальянской магии «Ювентуса». Это в Европе туринцы регулярно проигрывают финалы, зато у себя на родине им нет равных по числу побед. С учетом вчерашнего трофея у «Юве» уже 15 Кубков Италии. Ближайшие преследователи — «Интер» и «Рома», у которых по девять таких побед. У «Милана» — всего пять.

Что уж говорить про «Аталанту»! Из шести финалов Кубка, включая вчерашний, проиграны пять. При этом три последних — при великолепном Гасперини. Джан Пьеро построил прекрасную команду, за что ему честь и хвала, однако за восемь сезонов у него пока ноль титулов. Есть еще шанс выиграть Лигу Европы, но в поединке с «Байером» «Аталанта» явно не фаворит.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

14:0 в пользу Аллегри: таков теперь счет по числу трофеев по отношению к Гасперини. Вчера Массимилиано выиграл у Джана Пьеро 13-й матч из 29 сыгранных между ними при шести победах Гаспа. Любопытно, что три года назад победу «Ювентусу» в Кубке принес тренер Андреа Пирло, который после этого все равно лишился своего поста и передал бразды правления именно Аллегри.

Сейчас история может повториться уже с самим Массимилиано. Его безумный всплеск эмоций в концовке матча и выброс адреналина уже после финального свистка, когда он с безумными глазами носился между своими ликующими игроками и послал по известному адресу спортивного директора Джунтоли, говорят только об одном. О том, что Макс, как его зовут в Италии, давно знает: за его спиной «Ювентус» договаривается с новым тренером. Будет ли это Тиагу Мотта из сенсационной «Болоньи», скоро узнаем.

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Что касается Гасперини, то все громче звучат разговоры, что именно он находится в приоритете у «Наполи» на будущий сезон. После поражения от «Ювентуса» Джан Пьеро вновь отказался публично обсуждать свое будущее в Бергамо. Посмотрим, каков будет его настрой после финального поединка Лиги Европы в Дублине. Он состоится в следующую среду, а уже в эту субботу «Аталанта» в игре с «Лечче» может официально оформить себе путевку в Лигу чемпионов-2024/25.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
Джан Пьеро Гасперини
Массимилиано Аллегри
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