Алексис Санчес может перейти в «Интер»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что бывший нападающий «нерадзурри» Алексис Санчес рассказал ему о желании вернуться в итальянский клуб.

«Корреа хочет иметь больше места, и да, Санчес очень хочет вернуться сюда. Алексис послал нам четкие сигналы о своем желании вернуться в «Интер», это правда», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Маротты.

Алексис Санчес выступал за «Интер» с августа 2019 года по август 2022 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат Италии, а также Кубок и Суперкубок страны. Форвард провел за «Интер» 109 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 23 результативные передачи.

В сезоне-2022/23 34-летний чилиец сыграл 44 матча за «Марсель» и забил 18 мячей во всех турнирах. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

4 августа появилась информация о том, что Санчес может вернуться в «Барселону», за которую выступал с июля 2011 года по июль 2014 года.