Аллегри доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о ничьей с «Аталантой» (0:0) в матче 7-го тура серии А.

«Доволен игрой, было сложно. Мы провели хорошие 60 минут. Да, ошибались в передачах и могли играть более вертикально, но парни в целом хорошо себя проявили.

Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к дерби с «Торино». Нам предстоит трудный матч», — цитирует Аллегри SportMediaset.

После 7 туров чемпионата Италии «Юве» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.