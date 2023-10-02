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Италия

Сегодня, 09:15

Аллегри доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Аталантой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о ничьей с «Аталантой» (0:0) в матче 7-го тура серии А.

«Доволен игрой, было сложно. Мы провели хорошие 60 минут. Да, ошибались в передачах и могли играть более вертикально, но парни в целом хорошо себя проявили.

Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к дерби с «Торино». Нам предстоит трудный матч», — цитирует Аллегри SportMediaset.

После 7 туров чемпионата Италии «Юве» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

ФК Аталанта
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