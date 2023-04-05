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Италия

Сегодня, 10:05

Аллегри — о матче с «Интером»: «Результат разочаровывает, но игра была равной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Интером» (1:1).

«Результат разочаровывает, учитывая эту ошибку в конце, но в целом матч был равным и ничья закономерна. Обе команды владели мячом и имели шансы, это футбол. Мы знали, что все решится в ответной игре, поэтому пропустить такой гол за 20 секунд до конца все же можно. Положительно то, что ребята загорелись и разозлились, когда позволили сопернику сравнять счет, но они должны использовать этот момент, чтобы извлечь уроки и не повторять этих ошибок. Мы слишком медленно двигали мяч в первом тайме, после перерыва мы стали действовать активнее, и впечатления были хорошие, но это футбол», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Ответный матч команд пройдет в Милане, 26 апреля, начало — 22.00 мск.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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