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Италия

Сегодня, 15:52

Салуквадзе считает, что Хвиче сделают предложения «Реал» и «Ливерпуль»

Виктория Кравченко

Двукратный чемпион России Лаша Салуквадзе поделился мнением об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Хвича невероятно начал сезон в «Наполи». Кварацхелия забивает почти в каждом матче и за сборную, и за клуб. Думаю, что он может в этом году побороться за звание лучшего бомбардира и в Серии А, и в Лиге чемпионов.

Не знаю, сможет ли Хвича весь сезон играть на таком уровне, может, у него будет спад, но он только начал выступать в Италии. Дай Бог Кварацхелия не остановится и будет только прогрессировать», — цитирует Салуквадзе Metaratings.ru.

Он заявил, что в скором времени Хварацхелии могут сделать предложения «Реал» и «Ливерпуль».

4 октября 21-летний Кварацхелия забил гол и сделал результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот забитый мяч стал первым в ЛЧ.

Ранее Кварацхелия играл за «Динамо» из Батуми, «Рубин», «Локомотив» и другие команды.

 

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
4
2
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