Салуквадзе считает, что Хвиче сделают предложения «Реал» и «Ливерпуль»

Двукратный чемпион России Лаша Салуквадзе поделился мнением об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Хвича невероятно начал сезон в «Наполи». Кварацхелия забивает почти в каждом матче и за сборную, и за клуб. Думаю, что он может в этом году побороться за звание лучшего бомбардира и в Серии А, и в Лиге чемпионов.

Не знаю, сможет ли Хвича весь сезон играть на таком уровне, может, у него будет спад, но он только начал выступать в Италии. Дай Бог Кварацхелия не остановится и будет только прогрессировать», — цитирует Салуквадзе Metaratings.ru.

Он заявил, что в скором времени Хварацхелии могут сделать предложения «Реал» и «Ливерпуль».

4 октября 21-летний Кварацхелия забил гол и сделал результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот забитый мяч стал первым в ЛЧ.

Ранее Кварацхелия играл за «Динамо» из Батуми, «Рубин», «Локомотив» и другие команды.