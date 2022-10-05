Салуквадзе считает, что Хвиче сделают предложения «Реал» и «Ливерпуль»

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Двукратный чемпион России Лаша Салуквадзе поделился мнением об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».
«Хвича невероятно начал сезон в «Наполи». Кварацхелия забивает почти в каждом матче и за сборную, и за клуб. Думаю, что он может в этом году побороться за звание лучшего бомбардира и в Серии А, и в Лиге чемпионов.
Не знаю, сможет ли Хвича весь сезон играть на таком уровне, может, у него будет спад, но он только начал выступать в Италии. Дай Бог Кварацхелия не остановится и будет только прогрессировать», — цитирует Салуквадзе Metaratings.ru.
Он заявил, что в скором времени Хварацхелии могут сделать предложения «Реал» и «Ливерпуль».
4 октября 21-летний Кварацхелия забил гол и сделал результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот забитый мяч стал первым в ЛЧ.
Ранее Кварацхелия играл за «Динамо» из Батуми, «Рубин», «Локомотив» и другие команды.
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