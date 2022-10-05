Каррера о Кварацхелии: «Он показал, что обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).
«На данный момент Хвича показал, что обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером. Если у него есть способность оставаться скромным с той же соревновательной злостью, он сможет продолжить выступать на высоком уровне. Хвича показал на старте сезона, что он — игрок высокого уровня. Может быть, в «Наполи» он нашел стимул и правильную позицию на поле», — сказал Каррера «СЭ».
4 октября 21-летний Кварацхелия сделал результативный пас и забил гол в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот забитый мяч стал первым в ЛЧ.
Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо». В России грузин выступал за «Локомотив» и «Рубин».
Всего на счету полузащитника 6 голов и 4 результативных передачи в 11 матчах за «Наполи».
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