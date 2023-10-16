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Италия

Сегодня, 18:09

Анчелотти считает, что Тонали и Фаджоли нужно лечиться от лудомании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли и полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали страдают зависимостью от азартных игр.

«Это была серьезная ошибка, эти игроки не в порядке, они нуждаются в лечении. С точки зрения науки зависимость от азартных игр — это болезнь. При этом я считаю, что это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола, — это было бы преувеличением. Правосудие скажет свое слово. На мой взгляд, эти ребята забыли четкое правило: делать ставки запрещено. Все просто. Будучи преданными своему делу, мы четко осознаем это. На самом деле о том, что это запрещено, предупреждают перед каждым сезоном», — приводит слова Ачелотти As.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол.

Тонали заявил, что страдает лудоманией и намерен обратиться за помощью к психологу. Агент Фаджоли Марко Джордано также сообщил об игровой зависимости своего клиента.

Источник: https://as.com/futbol/primera/ancelotti-vuelve-a-regatear-con-brasil-rumores-son-rumores-n/
Карло Анчелотти
Сандро Тонали
Футбол
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