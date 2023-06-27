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Италия

Сегодня, 08:32

Белотти: «Моуринью — прирожденный победитель»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Андреа Белотти высказался о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Моуринью — прирожденный победитель. Он подчеркивает важность успеха и прививает менталитет победителя в каждой игре. Он также отлично общается с ребятами. Когда вы думаете, что выкладываетесь на 100 процентов, он способен извлечь из вас еще 30 процентов. Кроме всех выигранных трофеев у Моуринью невероятные человеческие качества», — приводит слова Белотти официальный сайт клуба.

В сезоне-2022/23 футболист провел 47 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Андреа Белотти
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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