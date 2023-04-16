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Италия

Сегодня, 07:06

Кассано: «Для меня лучшая команда та, в которой играет Месси»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Экс-игрок сборной Италии и «Ромы» Антонио Кассано рассказал, какая команда ему нравится в Европе, а также лестно высказался в адрес главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолыю

«Для меня лучшая команда та, в которой играет Лионель Месси — лучший игрок в мире. Также в команде еще десять сильнейших игроков в мире. Самый красивый и постоянно развивающийся футбол — это футбол Хосепа Гвардиолы. Он гений. Он открыл в этом году Стоунза, как опорного полузащитника. Моуринью и Аллегри никогда и близко не сравнятся с Гвардиолой», — цитирует Кассано Marca.

В нынешнем сезоне аргентинский футболист «ПСЖ» Лионель Месси участвовал в 26 матчах в чемпионате Франции, в которых забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

Антонио Кассано
Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
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